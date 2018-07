España: choca con su auto y se pone a hacer flexiones para intentar no dar positivo

Ocurrió este domingo en Murcia. El conductor triplicaba la tasa de alcohol permitida. La Policía informó que la estrategia no le sirvió.

Ni lerdo ni perezoso, se puso a hacer flexiones. No le sirvió. - Foto: Policía Murcia.

La Policía Local de Murcia, España, intervino este domingo en un accidente de tránsito en el que un conductor circulaba triplicando la tasa de alcohol permitida. Lo curioso es que después del choque, en el que no hubo heridos, el conductor se puso a hacer flexiones al lado del auto para intentar eliminar el alcohol mediante el sudor y así no dar positivo en el control de alcoholemia. Sin embargo, la estrategia no le dio resultado, informó la Policía.

Según informa el propio cuerpo policial, todo ocurrió a primera hora del domingo en la avenida Juan de Borbón,. Cuando los agentes acudieron, se encontraron el vehículo siniestrado, por lo que han procedido a realizar la prueba de alcohol al conductor implicado, que no había resultado herido, informó el diario La Verdad.

El hombre, del que no ha trascendido edad, ha dado positivo después de haber intentado bajar la tasa de alcohol mediante el sudor, para lo cual se puso a hacer flexiones en plena avenida, la cual había quedado momentáneamente cortada al tráfico por el accidente.