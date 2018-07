Sub 20 Argentina vs. Venezuela: cómo ver el partido en vivo y online

Argentina se medirá con Venezuela en su debut en el Torneo Sub-20 de la L’Alcúdia. El partido se jugará en el estadio Municipal Els Arcs a partir de las 18:15.

El Torneo Internacional de Fútbol Sub 20 se celebra en Valencia, España, y es una vidriera para los futuros talentos de cada selección. Será la 35° edición de un tradicional campeonato, en el similar nivel de importancia que el Torneo Esperanzas de Toulon, al que se accede a través de una invitación y en el que compiten jugadores menores de 20 años.

Entre los jugadores más destacados del equipo argentino se encuentran los futbolistas de Boca Leonardo Balerdi, Agustín Almendra y Gonzalo Maroni, Matías Palacios, el enganche de 16 años de San Lorenzo, y Facundo Colidio, el delantero que milita en el Inter de Italia.

El torneo lo disputan otros cinco combinados: Uruguay, Rusia, Marruecos, Qatar y la Selección Autonómica Valenciana. Los dos mejores de cada grupo acceden a las semifinales. Las semifinales se jugarán el lunes 6 de agosto y la final, dos días después.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por TNT Sports Premium / TNT Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

El fixture de Argentina y el torneo

29 de julio. 18:15. Argentina vs. Venezuela

31 de julio. 18:15. Argentina vs. Selección de Murcia

3 de agosto. 18:15. Argentina vs. Mauritania

5 de agosto 18:15. Argentina vs. India

6 de agosto

16:15. Primera Semifinal.

18:15. Segunda Semifinal

8 de agosto

17:15. Final