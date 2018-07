Proyecto aguinaldo: representantes de merenderos también piden acciones sociales

“Todo ayuda, por supuesto, pero me parece importante que dar plata para hacer asistencia no es el camino. Está bárbaro que ayuden para facilitar el tema de la merienda y el alimento, pero me parece que habría que dar algo más a cambio, que se implementen actividades recreativas, de promoción, sumarle algo más, no solo cubrir el hambre”.

De esta manera se refirió Emilio Amé, integrante de Cáritas Diocesana, a cargo del comedor La Virgencita en barrio Parque, al proyecto que se trabaja en comisión del Concejo Deliberante que pretende suspender el cobro del aguinaldo de concejales, integrantes del Ejecutivo y Tribunos de Cuentas para que ese dinero sea destinado a un fondo de asistencia a comedores y merenderos comunitarios.

Al igual que Amé, otros referentes de espacios comunitarios destacaron la buena intención del proyecto pero pidieron que antes que recibir dinero público, prefieren que llegue en forma de alimentos y actividades y herramientas para ayudar a los niños y personas que asisten con necesidades.

“La situación es difícil para todos los merenderos”

Graciela Magario, responsable del merendero Ayudando a crecer -Gerónimo del Barco (N) 3075-, opinó a favor del proyecto que se debate en el Concejo aunque dijo no ser partidaria de recibir dinero.

“Preferiría que vinieran los concejales y pregunten qué necesitamos. Siempre hacen falta cosas, desde leche en polvo, comida, hasta útiles para que los chicos hagan los deberes. Ahora faltan las facturas que antes las panaderías nos daban. Yo también entiendo a los panaderos, con el precio que tienen. Uno se la rebusca como puede, la situación es difícil para todos”, expresó la mujer.

En Ayudando a crecer se reciben alrededor de 35 chicos todos los días y se destinan unos siete litros de leche diarios.

“Tenemos la ventaja de que no alquilamos el lugar, nos lo presta la capilla, pero es un lugar importante para los chicos, para ellos representan un espacio de contención”, remarcó.







“El proyecto está buenísimo”

Así lo destacó Estella Maris Juncos, que desde hace cinco años forma parte del comedor Compartiendo Sueños en barrio La Milka y que ofrece el almuerzo cada fin de semana. En el último tiempo sumó dos meriendas para los días martes y jueves.

“A nosotros como institución nos vendría bien por el hecho de que todo lo que conseguimos es por medio de donaciones y por salir a buscar nosotros las cosas. Ahora hemos conseguido nuestro propio espacio físico y tenemos muchos gastos, obras que hacer, y en este momento nos vendría bien una ayuda como la que plantean”, admitió.

La mujer aseguró que hay un incremento en las necesidades de las familias a las que asisten. “Notamos por ejemplo que muchos chicos vienen sin haber comido a la noche. Estamos haciendo mucha más cantidad de comida y en los desayunos te piden repetir la porción”, reflejó.

Mayor profundidad

Emilio Amé aseguró que el proyecto está bien intencionado, sin embargo pidió que no solo sirva para cubrir la falta alimentaria.

“No es solo la comida lo que falta, sino que también hace falta la contención, otro tipo de acompañamiento a los chicos. Hay que darle un poco más de profundidad a todo y tratar de hacer algo más no solo por los chicos sino también por sus familias”, justificó.

Además pidió un control exhaustivo a la hora de otorgar los fondos para que todo se desarrolle de manera transparente.







Según relevamientos del bloque Mejor San Francisco, en 2017 unas 1050 personas concurrían a merenderos y comedores comunitarios. En la actualidad el número creció a 1500 y 1800 asistidos.

Alternativa

Desde el bloque que presentó el proyecto de ordenanza trabajan en alternativas a las observaciones realizadas por otras fuerzas políticas. Según el concejal Damián Bernarte están trabajando "sobre la idea de suspender la ordenanza que predispone el cobro de aguinaldo a funcionarios y que la creación del Fondo dependa de partidas del presupuesto, en el que estaba previsto pagar los aguinaldos”, explicó el edil.

A favor del espíritu

Desde el oficialismo el concejal Mario Ortega había manifestado su acuerdo al espíritu del proyecto aunque destacó algunos puntos a trabajar.

Para el edil era necesario delimitar el alcance de los funcionarios que estarían obligados a ceder parte de sus ingresos. También pidió implementar un mecanismo que mes a mes vaya integrando el fondo ya que las necesidades de dichos espacios son diarios.

Este viernes Ortega y el concejal Ricardo Sapei se reunieron para continuar trabajando y afinar detalles del proyecto de ordenanza.