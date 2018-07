Ataque homofóbico en La Plata: "Este es puto, hay que matarlo"

Hermann Müller (30) recibió una patada voladora en la cabeza cuando caminaba hacia su lugar de trabajo. Sucedió el pasado lunes alrededor de las 7.30.

El ataque homofóbico ocurrió al pasar por calle 76, casi esquina Diagonal 42, en la ciudad de La Plata, y fue perpetrado por dos hombres de entre 20 y 25 años. Hermann alcanzó a escuchar que uno le dijo al otro: "Este es puto, hay que matarlo".

Luego de recibir el impacto, atinó a correr y a llamar al 911. Afortunadamente, no sufrió más que un corte en la frente y un hematoma en la zona de la herida, según publicó Infobae.

"Cuando sentí que los tenía lejos me quedé esperando, hice caso al del 911 y esperé que vinieran a atenderme en 9 y 42. Pero me dio miedo seguir ahí porque estaba cerca de donde había recibido el ataque. Al rato me llamaron del 911 porque no me encontraban. Yo ya estaba en 15 y 42. Había salido en busca de gente porque no quería estar solo. Sentía pánico. No podía razonar", cuenta Hermann.

Tras el ataque, Müller fue a la comisaría para realizar una denuncia, pero no se la tomaron y decidió difundirlo en las redes sociales.

