Guillermo Ortelli visitó San Francisco y saludó a los fanáticos de Chevrolet

Guillermo Ortelli, séptuple campeón de Turismo Carretera, visitó hoy la ciudad de San Francisco. El piloto de Chevrolet estuvo en el local del Electrosur donde saludó a los fanáticos presentes y charló unos minutos con la prensa.

"Estoy muy agradecido por el recibimiento de la gente en San Francisco, estamos muy ligados a través de auspiciantes y gente amiga de la ciudad, estoy muy contento de estar acá y más previo a una carrera después de un gran receso así que tengo muchas ganas de estar arriba del auto también", comentó.

Cabe señalar, que el próximo fin de semana se correrá la 8ª fecha del Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela". En ese marco Ortelli contó que llegan con mucha expectativa después de un largo receso.

"Llegamos con muchas ganas y con mucha expectativa. Hemos tomado este receso para trabajar y hacer hincapié en el motor, que era lo que nos venía faltando, porque si bien habíamos arrancado muy bien en Neuquén habíamos peleado la carrera pero consideramos que a partir de ahí tuvimos un bajón y si bien veníamos haciendo un campeonato regular pero no con lo competitivo que nos gustaría estar. Se trabajó y se mejoró, veremos a partir de mañana donde estamos parados", contó el corredor.

"En una época Rafaela favorecía por la aerodinámica a Chevrolet, pero hoy no creo que haya una marca por encima de otra, me parece que se hizo un reajuste en un momento del año donde los Chevrolet perdimos un poco de fuerza y se volvió a reajustar. Este es un circuito atípico donde vamos a poder observar el potencial de cada auto", precisó.

Sin victorias

"No estoy preocupado por no haber conseguido la victoria todavía, si bien uno se preocupa un poco pero no es una presión. Cuando uno logre deshacerse de eso cuanto antes es mejor pero todavía tenemos carreras por delante y ojalá lo podamos hacer antes del playoff, sería lo más lindo. Y si no, mientras lo podamos hacer bienvenido sea", remarcó.

Cambios en el reglamento y carreras atípicas

"Estaba bien antes de los cambios y luego de los cambios se desmadró un poco, porque fue claramente la diferencia que marcó Ford por los beneficios que tuvo y después se volvió para atrás y Ford vuelve a repetir, está bien que fue una carrera bastante atípica, pero va a quedar mejor así", comentó Ortelli con respecto a los cambios.

"Si a los pilotos nos das a elegir todos vamos a querer correr las carreras tradicionales, con clasificación y el que hace mejor tiempo sale adelante, pero entendemos que las carreras atípicas, como la de Termas de Río Hondo, son en función del espectáculo y demás. Está bueno tener alguna carrera, de vez en cuando, de este tipo pero lo que sí está bueno es que ya hace un año o dos venimos sabiendo antes de comenzar el año qué tipo de carrera vamos a tener; entonces uno va preparándose. Distinto es cuando se te cambia la bocha de un día para el otro. Cuando uno ya sabe que esas carreras van a estar lo toma como un calendario habitual", añadió.

El automovilismo argentino

"No miro automovilismo, nunca, nada. Miro fútbol, pero yo creo que tenemos mucho que mejorar. Si bien el automovilismo va mejorando, todavía no logramos el mismo progreso que tenemos en tecnología y en los autos, tenemos que ir de la misma mano en cuanto a organización y autódromos; creo que se ha mejorado bastante pero me parece que como siempre venimos un paso atrás en eso", indicó.

Finalmente Ortelli dejó claro que a sus 45 años aún tiene mucho más para darle al automovilismo y no descartó regresar a otra categoría. "Me gustaría volver a TN o al Súper TC 200, pero sólo a una categoría y no a tres como lo hacía antes, ya me parece que no. Disfruto de otras cosas y tres categorías sería demasiado, no es lo que busco", remarcó.