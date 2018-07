Tomás Abraham: "Quería un cambio, pero hicieron casi todo mal"

El escritor y filósofo Tomás Abraham estuvo en el programa 50 minutos, que se transmite por el canal LN+, y se refirió a la situación económica del país. Explicó que estaba esperanzado con un cambio generado por las nuevas autoridades gubernamentales, y consideró que que ese cambio nunca ocurrió.

"Yo quería un cambio y el cambio era Scioli o Macri , y yo me puse neutral, no voté, no sabía bien. En realidad no me gustaba ninguno, pero después puse fichas a favor. Pero hicieron casi todo mal", expresó.

También dijo que su sensación es que el kirchnerismo había dejado un país con trabas, pero que lo peor sucedió después: "El kirchnerismo dejó un país absolutamente trabado pero no habían puesto una bomba, como habían dicho. La bomba está ahora".

Así se refirió a lo que usualmente sucede con los problemas económicos en la Argentina: "Las cosas nunca pueden ser iguales pero nunca salimos. De cada intento, cada ensayo, cada anuncio que se hace termina en algo que no funciona, entonces, lo que sí siento es una especie de cocktail de emociones: siento alarma, bastante miedo por lo que viene con el país".

Ante la consulta de si lo que siente es preocupación, el filósofo fue contundente: "Alarma, preocupación. Duermo mal". Luego, agregó: "Y tristeza por lo que va a pasar con mucha gente, va a haber mucha gente que está sufriendo y va a sufrir, esto tiene efectos".