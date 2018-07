Escándalo en la penúltima jornada de debate sobre el aborto en el Senado

El debate por la legalización del aborto está llegando a su fin antes de ser tratado en el recinto. Este miércoles realizó la penúltima jornada de expositores y dio que hablar.

Desde las 10, 22 oradores argumentaron a favor y en contra del proyecto que impulsa la legalización interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 14.

La exposición que generó polémica en el recinto fue la de Abel Albino, médico titular de la Fundación Conin, fue uno de los primeros en hablar y sostuvo que los legisladores que voten en a favor “van a tener las manos manchadas de sangre”.

Albino, también sostuvo que el preservativo no previene el contagio del SIDA. “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”, afirmó.

Acto seguido, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, abandonó el debate sobre el aborto. “Acepto las diferencias, no las mentiras”, aclaró vía Twitter Bianco.

Otra de las exposiciones que dio que hablar fue la de la joven de 16 años, Milagros Peñalba. “No tenemos educación sexual ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas nos juzgan en las calles, nos echan de los colegios y se nos margina. Pero si abortamos nos llaman asesinos“, enfatizó la salteña que apoya la despenalización del aborto.

El video completo de la penúltima jornada en el Senado:







Fuente: Vía País