Los Albos concretó la primera etapa del cercado perimetral de su cancha

Este miércoles Los Albos concretó la primera etapa de las obras de cercado de su cancha, ubicada en calle 9 de Septiembre y camino Interprovincial, que consta en la colocación de un nuevo tapial en el sector este.

El tapial fue financiado con fondos propios a través de una rifa que realizó la institución. "Parte fue financiado por la rifa y parte fue gracias al aporte de la cuota de los chicos", señaló Pablo Ribodino, presidente de la institución.

"Lo que queremos ahora es lograr la personería jurídica y cerrar el sector norte antes de fin de año, no creo que hagamos eventos próximamente para no molestar a las familias de los chicos, sabemos como está la situación económica en los hogares y no es fácil. Somos un club humilde", señaló.

Situación económica

La institución contiene a casi 100 chicos de todas las categorías y mantiene una de las cuotas más bajas de la liga. "En el tema económico estamos con lo justo, de a poco vamos haciendo las cosas como podemos. Se nota mucho como a la gente le cuesta pagar la cuota, uno comprende la situación y tratamos de manejarlo", contó Ribodino.

El tesorero Pablo Constantino contó que pese al incremento en las tarifas de luz lograron reducir el consumo con algunos cambios en las luminarias sin embargo es necesario continuar invirtiendo. "Esas luminarias se lograron conseguir gracias a los ingresos que se generaron en el último Torneo Nacional donde Los Albos fue sede". Cabe agregar que la decisión de que las sedes sean una vez para cada club benefició ampliamente a las instituciones con menos recursos.

Auspiciantes

"No tenemos auspiciantes pero queremos conseguir publicidades para este tapial (2 mts. x 1m.) que da sobre el camino interprovincial donde hay mucho movimiento. La idea es venderlo por un año para generar un ingreso más", agregó Constantino.

El Clausura se inaugura en Los Albos

El próximo sábado se realizará el acto de inauguración del Torneo Clausura en cancha de Los Albos. Será a partir de las 12.45.