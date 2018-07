Desde hoy subirían ligeramente las temperaturas

Con ayuda del viento sur, San Francisco transita por unos días de bajas temperaturas que hacer sentir el frío intenso. Pero con el paso de los días se espera que las mínimas sean menos agresivas y que las máximas vayan subiendo paulatinamente.

Roberto Bohn, responsable de la Estación Climatológica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, manifestó: "Hoy no hizo temperaturas muy bajas, la sensación térmica fue más baja por el viento sur, suroeste. Teóricamente a partir de hoy ya tiene que empezar a subir un poco la temperatura, no tanto la máxima pero la mínima ya no va a ser tan baja".

A la vez comentó que este miércoles la mínima fue de dos grados cerca de las siete de la mañana mientras que la sensación térmica se arrimó al cero grado, y que seguirá durante este miércoles el viento sur "no muy fuerte". La máxima llegaría a los 12 o 13 grados cerca de las 16.

Jueves

Según Bohn, mañana la mínima ya será tan baja. "Se estima en los tres o cuatro grados. Sí la térmica puede estar en dos grados pero va a haber poco viento. Va a estar nublado, se va a abrir un poco más el cielo, va a estar parcialmente nublado, de vez en cuando va a salir el sol, la máxima va a estar como hoy, en 12 o 13 grados", dijo.

Viernes

Para el meteorólogo, desde mañana jueves a la tarde el viento se irá debilitando hacia el viernes a la madrugada. "Seguimos teniendo esa pequeña brisa del sur muy suave. La mínima va a estar todavía en 4 o 5 grados. La máxima va a aumentar el viernes. A media mañana va a rotar el viento más al este con lo que estaría despejado el viernes a la mañana y el termómetro subiría a 15 o 16 grados", afirmó.

Hacia el fin de semana

Sobre lo que sucedería comenzado el fin de semana, Bohn adelantó: "El viernes a la noche o sábado a la madrugada va a pasar una inestabilidad. Hay probabilidades de que haya alguna llovizna, porque el viento del este va a rotar al sur otra vez. Entonces es como si pasara un frente, no es muy marcado, pero sí va a estar muy nublado. No tan baja la mínima porque va a venir subiendo, estaremos en los ocho o nueve grados de mínima".

Y agregó: "El sábado va a estar lindo, va a llegar a los 16 o 17 grados, va a haber un poco de viento sur pero como ya venía subiendo vamos a tener una máxima así. El sábado ya se despeja al mediodía. El domingo va a estar teóricamente todo el día despejado".