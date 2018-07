El último audio de Pity Álvarez antes de entregarse

“Si me internás voy a seguir con el plan”, le dijo “Pity”a su mamá. "El plan" sería suicidarse. O al menos esa era la amenaza que él siempre repetía para evitar una internación por drogas, reveló su madre.

La noche anterior al crimen de Cristian Maximiliano Díaz (36), ocurrido en la madrugada del jueves 12 de julio, “Pity” fue a la casa de su novia. Habló con Cristina ese miércoles a las 22 y acordaron ir al médico. El audio que ahora se difunde es de ese momento.

"Por un gil, un terrible artista se va", fue otra de las frases de Pity.

“Él estaba con muchos dolores en una pierna y tenía que hacerse una resonancia. Teníamos turno para el jueves a las 6 de la mañana. Estaba contento porque una de sus perras había tenido cría y en ese momento estaba yendo a la casa a dejarle todo en orden para después irse a un recital con Agustina (novia de “Pity” y testigo del hecho). Él me pidió ayuda para ir al médico, para que le saque turno y lo acompañe. Al otro día me levanté a las 5 y antes de ir a buscarlo lo llamé pero no me atendió. Lo encontré regio cuando hablamos por teléfono, nunca me imaginé este final...”, reconstruyó la mamá de “Pity” a Clarín.

“Yo lo visitaba frecuentemente, estábamos en contacto permanente. Si no hablábamos, yo iba a verlo, le llevaba comida casera porque si no era muy de pedir delivery. Le insistía con eso, le pedía que se cuidara, que comiera mejor”, recordó sobre los últimos encuentros en el barrio Samoré de Lugano, donde fue el crimen.

Para Cristina, su hijo pudo sentirse “en peligro”. Y el “entredicho” que terminó con la muerte de Díaz, señaló, habría empezado por el pedido de un “peaje”.