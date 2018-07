Qué reconocido actor se suma a la película de "El Guasón"

Tras confirmarse que Joaquin Phoenix se podrá en la piel de El Guasón en la película que se centrará en la figura de este icónico archienemigo de Batman, El portal The Hollywood Reporter sumó que el prestigioso actor, Robert De Niro, se pondrá en la piel de un presentador de noticias fundamental en el origen y desarrollo del villano.



Según informó el portal, el largometraje será una película de presupuesto moderado (55 millones de dólares) no como otras producciones basadas en el mundo de DC Comics. Se tratará de un filme más oscuro pero sobre su sinopsis no se conoce mucho, simplemente se sabe que estará ambientada en Ciudad Gótica, a comienzos de 1980.



Se tratará de una película que buscará explorar y profundizar en el personaje, se asemejará más a un drama que a una fiesta de golpes y acción como suelen acostumbrarnos este tipo de películas.

Fuente: Suplemento VOS.