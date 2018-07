Vacaciones de invierno: en Córdoba los niveles de ocupación llegan al 60%

Con las vacaciones de julio en la recta final, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, se mostró satisfecho con los niveles de la actividad registrados en la provincia. Y según información provisional que maneja el organismo, el promedio de ocupación en Córdoba fue del 60%, informó el Gobierno de Córdoba.

“Los picos se dieron en el valle de Calamuchita, en particular en Villa General Belgrano y La Cumbrecita, y también en Santa Rosa y Los Reartes”, dijo Bañuelos.

Para el funcionario, “es interesante lo que sucedió en la ciudad de Córdoba, que registró un promedio superior al 70% a lo largo de todo el periodo, lo cual es bastante bueno”. Agregó que en el caso de los hospedajes de tres estrellas y superiores, y las cabañas de categoría, osciló entre 85% y 90% de ocupación.

Promoción

Ante este panorama, Bañuelos señaló que se alcanzaron los objetivos trazados por la Agencia para el periodo. En un contexto general de retracción del consumo, “nuestra meta fue cumplida, hicimos el doble de la inversión y promoción en comparación con el año pasado, para obtener el mismo resultado: 480 mil turistas a lo largo de todo el mes”, apuntó.

Según el análisis del funcionario, la devaluación, además, está dinamizando el turismo interno en sectores de ingresos medios, que antes optaban por vacacionar fuera del país. “Esto se nota fundamentalmente en los destinos con deportes en la nieve y las Termas de Río Hondo”, agregó.

De cara a la temporada de verano, aseguró que habrá que ver el impacto que tendrá la crisis en los segmentos de ingresos medios y medios bajos. "No sé si llegaremos a compensar con todos los que no se van afuera (del país), los sectores que no van a poder salir de vacaciones, esa es nuestra preocupación. Terminadas las vacaciones de invierno empezamos a delinear la estrategia para encarar las campañas de promoción para el verano”, concluyó Bañuelos.