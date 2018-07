[Copa Argentina] Estudiantes vs Central Córdoba: cómo ver el partido en vivo y online

El "Pincha" está en Primera y el "charrúa" milita en la Primera C.

Estudiantes y Central Córdoba de Rosario se medirán este martes por los 32avos de final de la Copa Argentina 2018. El encuentro se llevará a cabo desde las 21:10 en el estadio de Arsenal y con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. El ganador del duelo enfrentará en los dieciseisavos a Luján, que superó 1 a 0 a Agropecuario.

Luego de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Leandro Benítez apuesta varios de los juveniles de la cantera "pincha" para este semestre y comenzará a utilizarlo en el partido con Central Córdoba de Rosario.

Para este partido Benítez contará también con el regreso de Leandro "La Gata" Fernández, aunque no desde el arranque, e incluso el DT no pondrá a Mariano Pavone en el once inicial, y sí apostará por Francisco Apaolaza.

En Central Córdoba hará su debut el entrenador Claudio Pochettino, pero además el plantel sufrió una reestructuración importante respecto a la temporada anterior.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y en directo a través de TyC Sports / TyC Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), futbollibre.online o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi, Iván Erquiaga; Rodrigo Braña; Pablo Lugüercio, Lucas Rodríguez, Fernando Zuqui, Matías Pellegrini; y Francisco Apaolaza. DT: Leandro Benítez.

Central Córdoba: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Leandro Esquivel, Mario Senra; Alfredo Trejo, Pablo Saucedo; Federico Ferrari, Sebastián Grazzini, Tomás Armoa; y Pablo Stupiski. DT: Claudio Pochettino.

Estadio: Julio Humberto Grondona (cancha de Arsenal)

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro

Hora: 21.10