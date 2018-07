¿Por qué varias de las nuevas palmeras de bulevar Roca parecen secas?

En enero de este año se inauguraba la refuncionalización de las obras de bulevar Roca- entre las calles Alberdi y avenida Urquiza-, con la instalación de islotes con palmeras para cumplir la doble función de embellecer y otorgar seguridad a un sector altamente transitado. Con el comienzo del invierno puede observarse que al menos tres de los ejemplares parecen prácticamente secos y con futuro de vida incierto.

Según la ambientalista Ernestina Saravia, hay diversas causas por las cuales estas plantas se encuentran en esta situación y entre ellos dejó entrever el descuido al no protegerlas de las primeras heladas.

“Hay al menos tres motivos por los cuales esas plantas pueden estar así: primero, que fueron plantadas en una base cemento, por lo tanto puede estar faltándoles desarrollo de raíces y por lo cual no les ingresa humedad; no fueron regadas a tiempo y no tienen suficiente espacio terrenal, por lo tanto no tienen buena oxigenación. Por otro lado estamos en temporada invernal y las primeras hojas sufren las heladas y si no fueron sacadas se van secando a medida que van creciendo”, detalló la ambientalista.

Para Saravia habrá que esperar la primavera para “ver si desde el corazón de la palmera salen nuevas hojas, esas serían las problemáticas que están teniendo en este momento”.







Cuidados

*Cortar las hojas secas.

*Si es de una especie tropical, protégela del frío y de las heladas, así como de las corrientes de aire frías.

*Tratarla contra las plagas que pueden estar afectándole, como las cochinillas, la araña roja, o los trips, con insecticidas sintéticos (cuando una palmera está realmente débil o enferma, lo mejor es utilizar este tipo de productos ya que actúan más rápido que los remedios caseros).

*El riego debe ser frecuente desde que se planta una palmera hasta que tiene unos 2 años. Después de este periodo la palmera ya se habrá establecido en la tierra y será capaz de mantenerse con el agua de lluvia o con pocos riegos.