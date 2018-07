Feroz asalto a un periodista en Córdoba

Apenas habían pasado las 8 de la mañana de este lunes cuando el periodista y movilero de 98.7 FM Más Radio de Jesús María, Javier Sassi, se encaminaba a la parada del colectivo cerca de su domicilio en barrio Pueyrredón y fue brutalmente asaltado por tres sujetos.

En la esquina de las calles Ucrania y Libertad, Sassi fue abordado por tres jóvenes, uno de ellos armado, que lo golpearon ferozmente para quitarle el bolso que llevaba con él.

De acuerdo con lo relatado a Mitre 810 por su esposa, Claudia, le pegaron un culatazo de atrás y una vez que estaba en el suelo, “le siguieron pegando patadas para sacarle el bolso”.

El periodista fue internado en el Hospital Córdoba y se recupera de las heridas que le provocó el asalto.

“Según lo que me contó, uno de los asaltantes estaba muy alterado, era el que tenía el arma. No tenía nada de valor en el bolso, y no se resistió en ningún momento”, señaló la mujer a ese medio.

La Policía informó que hay un detenido por el hecho.

Fuente: Vía Córdoba