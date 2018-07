Estados Unidos: mujer devolvió un millón de dólares depositados por error

Un banco de aquel país le transfirió el dinero porque tenía el mismo nombre. "Por favor, asegúrense de que en mi obituario se me mencione como 'rica por algunos minutos'", bromeó la joven.

El banco de Estados Unidos TD Ameritrade le depositó por error a una mujer más de un millón de dólares al confundirla con otra clienta con su mismo nombre.

Ellen Fleming, de Boston, se sorprendió mucho cuando entró a su cuenta y en vez de tener 50 dólares, tenía U$S 1.101.740,75.

"Tenés que aprovechar cada oportunidad que se te ofrezca pensé en un momento, pero eso parecía una oportunidad que me podía llevar a una prisión, por lo que no valía la pena", explicó al diario The Boston Globe.

Después de ver la gran cifra en su cuenta, se comunicó con el banco y quien la atendió le dijo que el ingreso estaba destinado a una Ellen Fleming que vive en Florida y no a ella y así se le transfirió nuevamente el dinero y en su capital volvió a tener sólo 50 dólares.

Una vez resuelto el malentendido, ella hizo un chiste en su cuenta de Twitter sobre su triste y corta historia de millonaria: "Fui rica durante 10 minutos y puedo decirles, la vida fue de hecho mejor. Ahora me siento humillada de perder todo mi dinero. Por favor, asegúrense de que en mi obituario se me mencione como 'Ellen Fleming, una vez millonaria'".

