Seguridad vial: satisfacción en el municipio y pedidos de la oposición

La seguridad vial en la ciudad sigue siendo eje de debate no sólo en la calle sino también en el recinto del Concejo Deliberante. Mientras que desde el municipio manifestaron su satisfacción por las políticas aplicadas sobre el tema, remarcando una disminución en la cantidad de multas por falta de uso del casco, desde la oposición insistieron en la falta de recursos humanos y materiales para controlar el tránsito.

En diálogo con El Periódico, el secretario de Gobierno Gustavo Piscitello remarcó que en el primer semestre disminuyeron las multas por no usar el casco, por lo cual entiende que la comunidad “ha tomado consciencia de la importancia de esa medida de seguridad”.

“En los primeros seis meses hemos labrado 370 actas por no llevar el casco protector, lo cual representa una disminución muy importante en el tema de las multas e inevitablemente dice que la gente lo está usando muchísimo más”, destacó Piscitello.

El funcionario indicó que el promedio es de unas 60 multas por mes, insistiendo en que hubo una baja de entre un 60 y 70 por ciento de dichas faltas.

“Tras esas 370 multas fueron entregados 252 vales de cascos a personas que por primera vez cometieron la infracción. Para nosotros es un dato alentador que nos dice que la ciudadanía ha tomado conciencia, que está utilizando más el casco”, insistió.

Personal insuficiente

Mientras el Gobierno local muestra su satisfacción en el tema tránsito, desde la oposición lanzaron sus críticas al Programa Municipal de Cultura Vial advirtiendo falta de personal y de infraestructura.

Un proyecto de Mejor San Francisco pidió conocer la cantidad de efectivos y materiales con los que cuenta la Policía de Tránsito y las respuestas del oficialismo encendieron las críticas opositoras.

“Venimos diciendo que es imposible realizar tareas de prevención y control con una cantidad de policías de tránsito que, en relación a la superficie que tiene el ejido urbano de San Francisco, termina siendo insignificante”, disparó el concejal Damián Bernarte.

Además el edil criticó el estado del parque automotor y que existen más motovehículos “que personas para subirles arriba”.

“Basta recorrer los barrios para darse cuenta que los controles sobre cascos no son suficientes y no se cumplen. Si realmente se quiere realizar una tarea de control de tránsito lo que hay que replantearse es la cantidad de recursos en el área y la capacitación del mismo”, finalizó.







“No tienen silbato”

Por su parte el representante de Cambiemos Carlos Roffé también tuvo sus replanteos a las políticas viales del municipio aunque subrayó que si notó una mayor uso del casco de seguridad.

Sin embargo reprochó: “Los inspectores de San Francisco no tienen silbato para llamar la atención, y no tienen forma de alertar nada. Si no se ve a los 11 agentes a la mañana qué vamos a ver a los otros por la noche. No hay vocación de controlar el tránsito en forma preventiva”.

Más agentes

Atento a las críticas planteadas en el Concejo, el secretario de Gobierno expresó que próximamente se incorporarán agentes en la Policía Municipal.

“El intendente municipal tal cual lo ha venido haciendo, incorporando de a poco agentes nos ha dicho que nos va a aumentar el recurso humando y en estos meses vamos a contar en mayor número de inspectores”, aseguró Piscitello.

Números

El pedido de informe fue contestado por el concejal Mauricio Vaschetto a instancias del director de Policía Municipal, Adrián Bonavita. Los datos son los siguientes:

*Dirección de Policía Municipal: cuenta con 41 agentes. 24 están afectados a inspección y dirección de tránsito. Del plantel de 21, nueve son de planta permanente, nueve contratados y seis son planes.

*Turnos: de lunes a viernes por la mañana hay afectados once inspectores. Por la tarde, ocho y en la noche, dos a los que se le suman el jefe de sección y coordinadores. Los fines de semana varía la cantidad de acuerdo a los operativos que se hacen en forma conjunta con la Policía.

*Parque automotor: 18 vehículos, nueve automóviles y nueve motovehículos.

Aún no hubo caso de reincidencia en la infracción por falta de uso de casco por lo que todavía no se registraron inhabilitaciones de carnets de conductores.