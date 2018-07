A su regreso de Rusia, le robaron al periodista local Luciano Olivero

El periodista deportivo local Luciano Olivero fue víctima de un robo en la localidad de Montecristo, mientras regresaba a nuestra ciudad luego de cubrir el Mundial de Fútbol, tras más de un mes de ausencia en el país.

El robo se produjo entre las 14 y las 15 en una Estación de Servicios YPF en la ruta nacional 19, localidad de Montecristo. Allí delincuentes destruyeron un vidrio del auto en el que se transportaba, un automóvil Ford Fiesta blanco y sustrajeron bolsos y mochilas que había en el asiento trasero.

“Un mes y medio afuera de casa, 50 kilómetros en Argentina y mientras como, me rompen el vidrio y me roban todos bolsos !!! (…) Llegando feliz para traerle los regalos a mi mujer y mi hijo y quedarme en dos segundos sin nada !!!”, manifestó angustiado en su cuenta personal de Facebook, el periodista de diario La Voz de San Justo y AM 1050 de nuestra ciudad.