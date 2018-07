“Elcultu”: espacio de contención para los pibes de barrio Parque

“Elcultu” es sinónimo de contención y formación. Emplazado en el corazón de barrio Parque, sobre la calle Resistencia, nació a raíz de una necesidad que tenía por aquel entonces la murga Innombrables del Parque de un espacio para ensayar.

“Cuando éramos chicos, que veníamos acá a los talleres, esto figuraba como Centro Vecinal y Cultural Barrio Parque, entonces decíamos ‘vamos al cultural’. Y los pibitos que venían a la murga le empezaron a decir ‘Elcultu’, así, todo pegado, y ahí nace el nombre. Nació naturalmente y quedó”, cuenta Mario Sánchez, uno de los integrantes de esa murga, además de voluntario y tallerista.







Sánchez comenta que el lugar estuvo un tiempo abandonado, y como la murga necesitaba un lugar donde ensayar, fueron a pedir la llave “y no la devolvimos más”, dice entre risas.

Paredes que hablan

Durante estos años que pasaron, el espacio se fue ambientando con obsequios de los mismos vecinos, que quisieron dejar una “huella” de su paso por el lugar.

Así es que fue llenándose de cuadros, pinturas, banderines, afiches y murales, entre otras cosas. “La idea era llenarlo siempre de colores. Hay cuadros que son de cuando se inundó el barrio y se evacuó a la gente a la Sociedad Rural, esos cuadros los pibes los pintaron mientras estaban evacuados”, dice Sánchez.

“Después nos encontramos con un cuadro de Lucas Abrate, que lo hizo para el primer corso y lo rematamos en el carnaval. El pollero de la esquina lo compró, nos regaló uno y se quedó con uno, así que ese también es muy significativo, como cada cosa que colgamos. Después tenemos cuadritos que nos van regalando los pibes vecinos que pintan y que tienen toda la onda. Así se fue haciendo, con cosas de afuera pero que a la vez tenían mucho que ver con nosotros”, agrega.







Talleres

En el lugar, actualmente, se están dictando un sinnúmero de talleres: malabares, circo, folklore, percusión, murga, tejido, plástica y manualidades, así como también hay clases de apoyo escolar. Además, se está proyectando agregar clases de teatro, boxeo, guitarra y macramé. Los mismos nacieron a pedido de los propios vecinos.

“Los talleristas son amigos del lugar, esto es a todo pulmón, a todo corazón. Yo empecé el año pasado a malabarear y este año estoy acá dando clases. Lo poco que se aprende se transmite, se comparte y ahí se crea algo y ya salimos a presentar, explica Ignacio Gregorio, otro de los voluntarios.







El espacio funciona de lunes a sábado y, a veces, también los domingos. “Esto es un espacio totalmente autogestionado, nosotros estamos trabajándolo, compartiéndolo con amigos, encontrándonos todo el tiempo, que esa es la idea de ‘Elcultu’ y organizándonos desde esto, haciendo varieté para juntar 20 pesos para poder invertir en los talleres, en lo que necesitamos cotidianamente, por ahí se nos cae un revoque de la pared y lo hacemos nosotros, todo es a pulmón, autogestión”, sostiene Sánchez.

“Comisión informal abierta”

Hoy trabajan en el lugar cerca de 15 personas a las que se les suman aquellas que están a cargo de los talleres. La “comisión informal abierta”, como le llaman, está formada por talleristas, personas que asisten a los talleres, papás y vecinos.

“La idea es brindar herramientas, pocas o muchas, pero brindar herramientas para que los pibes del barrio y de otros lugares, porque vienen muchos pibes que no son del barrio, también las tengan”, comenta Sánchez.

Gregorio añade: “Que tengan una herramienta para poder expresarse, también crear un lugar donde poder contenerse, abrazarse, olvidarse un poco de lo que pasa afuera y acá adentro encontrarse con algo totalmente diferente. Y se van distintos”.







Los talleristas remarcan que “‘Elcultu’ somos nosotros”, no el espacio físico. “El Centro Vecinal con toda la predisposición y todo el amor nos presta el luagar, pero ‘Elcultu’ somos nosotros. No tenemos un espacio nuestro. Hoy en día es este, que lo resistimos, pero no sabemos qué va a pasar mañana”.

Domingo de varieté

Este domingo 22 de julio a las 15, en el marco de las actividades de invierno programadas en el lugar, se llevará a cabo una varieté.

Habrá folklore, murgas invitadas, cantores, artistas y artesanos y se inaugurará un mural que está siendo realizado por el artista local Lucas Abrate. Habrá buffet popular. La entrada es de 20 pesos para los mayores.



El mural de Lucas Abrate que inaugurará el domingo.

“Van a venir artistas amigos, cantantes, van a estar los talleres de ‘Elcultu’, hacemos un paseo de artesanos afuera, si no llueve, sino hay una piecita habilitada. Va a haber un escenario, un buffet donde vamos a vender cosas, vamos a dar leche y vamos a estar compartiendo algo de comida. También inauguramos un mural, la varieté tiene eso como excusa. El mural representa a ‘Elcultu’. La idea era llenarlo de colores. Lo dejamos a Lucas que lo hiciera porque él fue uno de los primeros talleristas junto a Alberto Orellano en pisar el barrio y hacer una actividad cultural como es la murga. Entonces para nosotros, los viejos, que participamos de esos talleres, es como re importante que lo hiciera él y que fuera él el que le diera color, como que tiene un sentido emocional”, concluyó Sánchez.