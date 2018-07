Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 21

Fútbol | Liga Regional – Inferiores | 17ª fecha – Zona Oeste

12 hs Sp. 24 de Septiembre vs Antártida Arg.

12 hs Proyecto Crecer vs Marina FC

12 hs Sportivo Belgrano vs Cult. La Francia

Fútbol | Liga Rafaelina – Inferiores | 12ª fecha – Zona Sur

14 hs Atl. Esmeralda vs La Hidráulica

14 hs Florida vs Dep. Josefina

Fútbol | Copa Argentina – 32avos | Temperley

17.30 hs Sportivo Belgrano vs Gimnasia de La Plata

Básquet | Correcaminos u17 – San Isidro | 22ª edición

Desde las 10 hs última jornada de la 1ª fase

Atletismo | Juegos Universitarios Panamericanos | San Pablo (Brasil)

19 a 29 de julio – Martín Carra (Salto en alto)

DOMINGO 22

Arquería | Final Regional Indoor | Esperanza

12 arqueros de la Asoc. Flia. Piamontesa (San Fco)

Básquet | Correcaminos u17 – San Isidro | 22ª edición

Desde las 9 hs segunda fase (San Isidro y El Tala)

15 hs 3º y 4º puesto (San Isidro)

17 hs Final (San Isidro)

Fútbol | Torneo Regional Juvenil – AFA | 3ª fecha

9 hs / 11 hs 9 de Julio de Rafaela vs Sportivo Belgrano (sub 15 y sub 17)

Bochas | Torneo Club Sportivo Belgrano

1° Categoría Individual // 2° Categoría parejas // 3° Categoría parejas

Fútbol | Liga Juvenil – Segunda fase | sub 14 y sub 16

- Cancha de Juventud

9 hs Def. de Sportivo vs SS Devoto (sub 14)

10:15 hs La Hidráulica “C” vs Dep. Las Malvinas (sub 14)

11:30 hs Juv. Unida “Verde” vs Josefina “B” (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9 hs Proyecto Crecer vs Def. de Iturraspe (sub 14)

10:15 hs Brown San Vicente vs 9 de Julio de Freyre (sub 14)

11:30 hs Def. de Iturraspe vs Juv. Unida “Blanco” (sub 16)

- Cancha de Josefina

10:15 hs Josefina “C” vs La Hidráulica “C” (sub 16)

11:30 hs Estrella “Verde” vs Antártida Arg. (sub 14)

- Cancha de Josefina (Auxiliar)

10:15 hs La Hidráulica “B” vs Josefina (sub 14)

11:30 hs La Hidráulica “A” vs Dep. Las Malvinas (sub 16)

Hockey | FOSH – Damas A2 |9ª fecha

14 hs Dep. Bella Italia vs Dep. Libertad (San Fco)

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B - Clausura | 1ª fecha – Zona Sur

15.30 hs La Hidráulica vs Dep. Josefina

Fútbol | Liga Rafaelina - Primera C | Torneo Definición – 1ª fecha

16 hs San Isidro (Egusquiza) vs Def. de Frontera

Fútbol | Liga Regional – Primera A – Zona B | 16ª fecha

16 hs UD Laspiur vs Antártida Argentina

16 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs AD El Arañado

Fútbol | Liga Regional – Primera B – Zona B | 16ª fecha

16 hs Proyecto Crecer vs Granaderos