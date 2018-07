Conocidos, no tan reconocidos

En San Francisco muchos de los deportistas destacados, de antaño y contemporáneos, no tienen lugar en las instituciones locales. Algunos por decisión propia se mantienen como meros espectadores, otros quieren estar y no encuentran espacio.

San Francisco ostenta un gran número de “embajadores deportivos”, personas que en su carrera llegaron a competir en la elite del deporte nacional e internacional. Le dieron grandes alegrías a los sanfrancisqueños y representaron a la ciudad con orgullo.

Sus nombres figuran en placas y homenajes como leyendas deportivas, viven acá, son vecinos de la ciudad. La mayoría de ellos con perfil bajo, tratando de pasar desapercibido en las tribunas de los clubes de la ciudad cuando, en realidad, deberían ser fuente de consulta permanente.

Foráneos sí

Hoy, y desde ya hace un largo tiempo, las instituciones de la ciudad apuestan a profesionales foráneos. Entrenadores, coordinadores e incluso jugadores que sin dudas realizan un gran trabajo.

Pero… ¿Por qué no tienen lugar los referentes locales? ¿Quién sino para ponerse la camiseta y conducir a los clubes que los vieron nacer? Ni siquiera conducir, ¿Quién sino para aconsejar el camino a seguir?

Eduardo Blengini: “Me hace ruido que gente reconocida no esté involucrada”

“Personalmente creo que cada club puede elegir a la persona que quiera. Lo que yo no puedo entender es que haya personas que tuvieron un gran éxito en su carrera y hoy no estén ligados a ninguna institución. Hay jugadores que yo los tomo como referentes, los escucho muchísimo a la hora de hablar de básquet y es una gran pregunta. ¿Por qué no los eligen? ¿verán que no hay gente capacitada para trabajar en la ciudad?”, señaló el entrenador.

“Salen a buscar en el mercado de afuera y me hace ruido que gente reconocida no esté involucrada, desde cualquier lugar”, apuntó.

- Marcos Torrejón (Periodista de Showsports y FM Impacto de Córdoba)

“En Córdoba hemos tenido siempre esa dicotomía principalmente a nivel fútbol. Hoy en varias instituciones, de las más importantes, se está dando que los jefes de equipos, coordinadores y responsables son gente vinculada a los clubes y creo que eso como primer punto logra tener una gran identificación. Uno va al predio de Belgrano y de repente te encontrás con Leo Torres, “Beto” Fernández, Fede Bessone, Daniel Primo. En Talleres de a poco se intenta generar esa situación, en Instituto también. Eso es muy importante, es un error que no se tenga identidad, la identidad empieza por casa”, señaló.

“Me parece que para crecer hay que acordase de la gente que ha estado siempre, que conoce desde el primer picaporte hasta la última puerta del club y creo que el diagnostico, al menos para mí, es que la gente tuya es la que más te defiende, la que más se pone la camiseta, la que más va a tirar para adelante porque tiene esa cuestión identitaria de saber de qué se trata”.

Algunos casos



- Juan Manuel Aróstegui



Marcó uno de los goles más importantes del fútbol sanfrancisqueño con el que Sportivo Belgrano ascendió a la B Nacional. Se retiró, se recibió de entrenador y trabaja en su escuelita de fútbol. ¿Tendrá lugar en Sportivo Belgrano?







- Diego Garay

Ídolo indiscutido de Talleres de Córdoba. Se inició en La Florida, jugó en inferiores de Newells Old Boys de Rosario, en Francia, Ecuador y México. Además, jugó en Sportivo Belgrano, en el Federal B 2007/2008.

Consultado al respecto Garay había confirmado que desde su regreso a la ciudad no fue contactado por ninguna institución. “La gente de San Francisco es muy especial. Tiene dos jugadores importantísimos, Juan Pablo Francia y Juan Manuel Aróstegui, y por ahí no tienen el reconocimiento que deberían tener… Pasa que siempre se reconoce más al jugador que viene de afuera que al propio. Acá yo no siento que sea una persona reconocida... Y uno nació acá y el mayor orgullo es representar a la ciudad”, precisó.







- Jorge Toriano

Multicampeón en San Isidro, consiguió el ascenso con Los Halcones Rojos y con Unión de Sunchales. Sin dudas, es un referente en la historia del básquet local. Se retiró en El Tala luego de la negativa de San Isidro en renovarle su contrato.

Hoy trabaja en una farmacia.

La semana pasada San Isidro renovó con Germán Sciutto y el presidente, Carlos Berardo, reconoció que “no quería volver a cometer el mismo error que cometieron con Toriano”.







- Matías Tomatis: ¿Una excepción?

Dio sus primeros pasos como deportista en Asociación El Ceibo y luego pasó a Atenas de Córdoba, tuvo una extensa carrera en la segunda división de básquet nacional y se retiró en Sportivo Suardi. Ostenta el récord de ser el máximo goleador del Torneo Nacional de Ascenso.

Hoy forma parte de la comisión directiva de El Ceibo, trabaja en una bicicletería propia y representa jugadores.