Quino desmintió la imagen de Mafalda con pañuelo celeste: "No refleja mi posición"

En medio del encendido debate por el proyecto de ley que legaliza el aborto, en las redes se difundió una imagen de Mafalda con el pañuelo celeste, a favor de la campaña “Salvemos las dos vidas” y horas después el caricaturista gráfico rechazó que haya autorizado el uso de su personaje más emblemático para tomar esa postura. “No refleja mi posición”, expresó.

A través de un comunicado, el padre de Mafalda expresó: “Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida”.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, el dibujante de 86 años rebautizado Quino, sostuvo luego: “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.

Más tarde, desde la cuenta de Twitter del personaje, expresaron que el caricaturista no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto. “Sólo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes al respecto no son propias ni oficiales", aclararon.

Informamos que Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto. Sólo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes al respecto no son propias ni oficiales. — Mafalda (@MafaldaDigital) 19 de julio de 2018