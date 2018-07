Buenos Aires: suspendieron a un docente de la UADE por denuncias de acoso sexual

Un profesor de publicidad de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) fue suspendido luego de que se viralizaran por redes sociales numerosas denuncias por acoso sexual a varias alumnas.

Según los comentarios en grupos de Facebook y foros virtuales, se trata del docente Javier Mollo (44), a quien acusan de hacer comentarios sobre su imagen, buscar excusas para generar momentos de intimidad y besarlas a la fuerza. Con algunas, llegó a tener relaciones sexuales pese a las resistencias. Aún no se radicaron denuncias penales.

El profesor, de 44 años, estaba a cargo de la materia Creatividad Publicitaria en la UADE. Voceros de la facultad confirmaron que, a partir de los casos de los que se tomó conocimiento, el hombre fue suspendido y lo están investigando internamente.

El acusado es director de la productora Buda Films, donde dicta un curso de actuación frente a cámara y, de acuerdo a las víctimas, utilizaba el espacio para intimar con jóvenes que aspiraban a ser actrices.



"Vos no sos nadie", "vos tendrías que ser modelo","podría enseñarte cosas", "nadie te conoce", son algunas de las frases que el agresor lanzaba hacia sus alumnas. En caso de que alguna optara por responder o repudiar los comentarios, el docente tomaba represalias en clase.

En el blog "Ya no nos callamos más", un chica contó que protagonizó una película dirigida por el docente. Antes de arrancar el rodaje, el hombre les hacía masajes a las mujeres.

"Empezó, de a poco, a invadir mi vida, a mandarme mensajes a cualquier hora", cuenta de forma anónima.

En la mayoría de los testimonios, el docente generaba un clima de secretismo. "Esta película es nuestro tesoro, y nosotros somos como una secta que guarda el secreto y la protege frente a todo y a todos", le decía a las mujeres. La misma denunciante contó que, en un momento, hizo un ensayo privado "y me besó forzosamente en la terraza del lugar en donde ensayábamos".

En ese curso, casi todas las mujeres habían tenido una situación parecida. "Les mandaba mensajes insinuantes o incluso muy directos, y como gustaba porque era 'lindo', había llegado a tener algo con alguna", señaló.

"Una de ellas me contó que él alardeaba de ser profesor en una institución y amenazaba a alumnas con no aprobarlas si no hacían tal o cual cosa con él", planteó.



Más novedades

En Facebook, las denunciantes crearon un perfil llamado León Duarte donde publican las novedades del caso. "Tendimos una red entre profesores, alumnas, ex alumnos y otras víctimas, ahora somos más y estamos organizados", aseguran. Allí enviaron un mensaje dirigido a las estudiantes de Comunicación/Publicidad de la UADE en el que les piden que si fueron abusadas por cualquier persona en la institución escriban al mail [email protected]

En esa cuenta de Facebook proliferan los mensajes de chicas que, sin dar sus nombres, cuentan sus malas experiencias con el docente. "Entró en mi vida y a la semana ya se hacía el novio. Gracias a sus manejos se instaló en mi casa", dijo otra de las alumnas, quien contó que tuvo que echarlo.

Niega las versiones

En declaraciones a La Nación, Mollo negó haber tenido relaciones con sus estudiantes. Dijo que nunca compartió su mail, su celular, ni se vio con una alumna fuera de la clase, e indicó que todo tiene que ver con "la moda del escrache".

"Trabajé en la universidad durante 20 años, no tuve ni una sola queja y tengo de los promedios históricos más altos de evaluación. Si alguien en algún momento, en estos 20 años, no estuvo de acuerdo con algo, lo podría haber dicho", señaló el docente.

Sanciones

Silvina Thernes, directora del departamento de Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la UADE, afirmó que, como no había denuncias formales, desconocía la situación.

"En tantos años, en las encuestas, que son anónimas y que forman parte de una vía de comunicación muy importante entre las autoridades y los alumnos, no aparecía nada", sostuvo, y aclaró que se contactaron con ex alumnas, profesores y directivos que habían trabajado con él para corroborar las denuncias.

"Tenemos nuestro código de conducta interno que tilda como reprochables estas conductas inadecuadas de un profesor y por eso activamos rápidamente el mecanismo de investigación interna", expresaron desde la casa de estudios.

Mientras tanto, un grupo de alumnas llevará adelante la semana que viene un pañuelazo frente a la universidad para juntar firmas en favor de la implementación de un protocolo de acción para casos de acoso y abuso. La convocatoria será entre el lunes y martes, a las 18.

Las estudiantes reclaman que la UADE cuente con un protocolo similar al de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o al de la Universidad de San Martín (UNSAM), en donde preservan la identidad de las víctimas y respetan el contenido de las denuncias.

Fuente: Infobae/La Nación.