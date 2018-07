Belgrano vs. Talleres: horario, TV y venta de entradas

Belgrano y Talleres se enfrentarán este domingo desde las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes en un nuevo clásico cordobés amistoso en el que se espera una multitud en las tribunas. El partido pondrá en juego la copa “Córdoba Entre Todos” y será televisado por Fox Sports Premium.

Ayer jueves se llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de realizar la presentación formal del partido. Estuvieron presentes Juan Cruz Komar (Talleres); Miguel Martínez (Belgrano); Medardo Ligorria, presidente de la Agencia Córdoba Deportes; Adolfo Mosquera, secretario de Seguridad de la Provincia; Rody Guerreiro, presidente del CoSeDePro y autoridades policiales.

Miguel Martínez, defensor de Belgrano, analizó lo que se vive en la previa del partido: “Ojalá se viva en paz, que venga la gente y lo disfrute, con todo lo que significa el clásico en una provincia tan futbolera donde la gente siente tanto el fútbol. Son los partidos que uno extraña cuando está afuera”.

Por su parte, Juan Cruz Komar, zaguero central de Talleres, también compartió su expectativa sobre el clásico cordobés: “Es un lindo partido el clásico de Córdoba. Se disfruta mucho jugar con las dos hinchadas. Hay que pregonar que las hinchadas puedan estar cada una en su lugar, sin violencia. Son cuestiones sociales de buen comportamiento que tenemos que incorporar al fútbol”.

Ligorria valoró positivamente la realización del encuentro del próximo domingo: “Esperamos que sea una gran fiesta. Estamos tranquilos porque todo se organizó con gran responsabilidad, pero también muy atentos para que no se escape ningún detalle. Confiamos en que están dadas todas las condiciones para vivir un evento magnífico”.

Probables formaciones

Los entrenadores de ambos equipos no confirmaron aún a los titulares. En el caso de Talleres, la probable formación es: Herrera; Godoy, Komar, Gandolfi y Escobar; Guiñazú y Cubas; Ramírez; Sosa, Arias y Montenegro.

Por el lado de Belgrano, se presentaría con: Rigamonti; Guidara, Olivarez, Martínez y Alanis; Lértora; Sequeira, Rivero y Brunetta; Ramis y Suárez.

Venta de entradas

Entradas Talleres: El expendio es exclusivamente en la Boutique de barrio Jardín, en horario de 10 a 18, durante el viernes 20 y sábado 21, para público en general.

Popular Willington para socio $150. Popular Willington para socio menor, dama y jubilado $100. Popular Willington para no socio $250. Platea Ardiles para socio $250. Platea Ardiles para socio menor, dama y jubilado $200. Platea Ardiles para no socio $350.

Se vende un ticket por carnet, y se puede concurrir con hasta 4 carnet por persona.

Entradas Belgrano: viernes 20, con exclusividad para socios al día, en el Gigante de Alberdi, de 10 a 18 hs.

Popular Artime para socio $150. Popular Artime para socio menor, dama y jubilado $100. Popular Artime para no socio $250. Platea Gasparini para socio $250. Platea Gasparini para socio menor, dama y jubilado $200. Platea Gasparini para no socio $350. Platea Gasparini para no socio menor, dama, jubilado $300.

Sábado 21, en horario de 10 a 17, y domingo 22, en horario de 10 a 15 en boleterías de Alberdi, para público en general.

Domingo, desde las 13, en boleterías sur del Estadio Kempes. Para adquirir la entrada con descuento, los socios deberán concurrir con carnet, teniendo validez el precio todos los días de venta. No es un trámite personalizado y se venderá una entrada por carnet.