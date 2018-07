[Copa Argentina] Independiente vs Central Ballester: cómo ver el partido en vivo y online

Independiente y Central Ballester se enfrentarán en la noche de este viernes en un encuentro por los 32avos de final de la Copa Argentina 2018. El partido se llevará a cabo en el estadio Antonio Romero de Formosa a partir de las 21:10 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El ganador de este encuentro jugará en la próxima ronda con el vencedor del partido entre San Martín de San Juan y Brown de Adrogué.

Mientras se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de Independiente, Ariel Holan, le dará rodaje a su equipo titular. Incluso estarán Maximiliano Meza y el arquero Martín Campaña, quienes se sumaron últimos a la pretemporada después de haber participado en el Mundial de Rusia, y los refuerzos Francisco Silva y Pablo Hernández.

Central Ballester es el único equipo sobreviviente de la Primera D en la copa (Lamadrid y Victoriano Arenas ascendieron a la "C"). El técnico Luis Orquera no confirmó el equipo pero podría repetir el once que derrotó a Chacarita 1-0 en el último amistoso previo a este duelo en Formosa.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y en directo a través de TyC Sports / TyC Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), futbollibre.online o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Jorge Figal, Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor, Francisco Silva, Pablo Hernández; Martín Benítez, Silvio Romero y Maximiliano Meza. DT: Ariel Holan.

Central Ballester: Juan Pablo Ghiglione; Iván Rojas, Leonardo Lenciza, Alan Jiménez, Facundo Uñate; Emanuel Russo, Emmanuel Marengo, Enzo Ventecol, Franco Velázquez, Nicolás Pérez; y Nicolás De Benedetti. DT: Luis Orqueta.

Estadio: Antonio Romero

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 21.10