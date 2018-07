Luego de las intimaciones de AFIP, se registraron 36 mil empleados domésticos

A través de la Jefatura de Gabinete se informó que: “Gracias a una serie de mails enviados en las últimas semanas a un grupo de contribuyentes, AFIP comunica que logró formalizar a 36 mil trabajadores de casas particulares. Esto incrementa en 7,5% la cantidad de empleados domésticos registrados, de los cuales el 98% son mujeres“.

El ente regulador envió por correo electrónico unas 650 mil cartas a contribuyentes sobre los que sospechaba que tenían empleados no declarados. La elección de los destinatarios fue luego de realizar un cruce de datos patrimoniales y de consumo. A partir de lo obtenido, la AFIP presume que hay un trabajador en la casa para las tareas domésticas.

En la comunicación señaló: “Llama la atención que no tengas a nadie registrado que te ayude en tus tareas domésticas”. Si la persona no tiene a nadie trabajando en su casa no debe hacer nada. Caso contrario, si no tiene registrada a la empleada debe hacerlo de inmediato.

El registro del personal de servicio doméstico puede hacerse a través de la página www.casasparticulares.afip.gob.ar.

La página solicita CUIL de la persona a registrar, nombre y apellido, datos de contacto y domicilio, tipo de trabajo que hará, remuneración pactada, y fecha de ingreso y el domicilio laboral.

Para el empleador, es posible deducir del impuesto a las ganancias los pagos de las remuneraciones y de los aportes a la seguridad social.

Esa información debe cargarse en el formulario Siradig – Trabajador, en forma online.

Este año el límite deducible es de $66.917,91. Hasta ese tope, el monto declarado se descuenta del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto.

