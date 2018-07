Cervilla: "Vemos a un plantel tranquilo y contento, estamos con mucho optimismo"

Este jueves el plantel de Sportivo Belgrano realizó su último entrenamiento en San Francisco de cara al duelo del próximo sábado por Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata. El equipo de Cervilla viajará esta noche rumbo a Ezeiza donde quedará concentrado esperando el compromiso ante el "lobo", mañana entrenarán en Buenos Aires donde el DT confirmará el equipo titular.

"Tenemos un par de dudas pero vamos a definirlo mañana, todavía no le he dado el equipo a los muchachos. Mañana, después del entrenamiento, se lo vamos a confirmar a los jugadores", comentó el entrenador.

De todas maneras, según los ensayos el equipo que se desprende para saltar al campo de juego sería: Cosentino, Cháves, Tomasini, Rodríguez, Barbero o Goicochea, Capellino o Ramírez, Nievas Escobar, Mazzola y Muller; Dalla Costa o Francia y Ezequiel Gaviglio.

Cervilla contó que viven la previa con entusiasmo y optimismo. "Dado el poco tiempo de preparación hubo mucho entusiasmo, predisposición y mucha contracción y responsabilidad hacia el trabajo dispuesto por el cuerpo técnico y la motivación es muy alta. Vemos a un plantel tranquilo y contento, estamos con mucho optimismo en estas dos semanas de previa mas allá del poco tiempo de trabajo", dijo el DT.

Sin amistosos

"Nosotros comenzamos el 9 de julio y tuvimos una semana intensa de trabajo, tuvimos que reajustar las cargas físicas a las capacidades condicionales y si teníamos que armar un amistoso, teníamos que bajar las cargas físicas y moderar la intensidad, además corríamos el riesgo de una lesión porque había menos de seis días de recuperación con un plantel que está en proceso de recuperación, que no está completo. Preferimos obviar la parte de fútbol, lo compensamos con trabajos de alta intensidad y reducidos, lamentablemente los tiempos no nos permitieron medirnos. Si optábamos por un fútbol de carácter mas formal podíamos correr el riesgo de una lesión, no solo de cara al partido con Gimnasia, sino también de cara a la preparación", apuntó el entrenador.

Refuerzos

Cervilla no precisó los puestos a reforzar aunque aseguró que serán posiciones donde no continuarán los jugadores de la temporada pasada. De esto se desprende que Sportivo podría incorporar a un delantero (dada la salida de Aróstegui), un defensor central (tras la salida de Zbrun y Fernández) aunque llegó Tomasini y no sería extraño que llegue un volante central.

"Estamos buscando alternativas en función de muchachos que se han ido, vamos a tratar de suplir esas falencias que presenta el armado del plantel. Los dirigentes están trabajando, lo mas urgente era solucionar el partido de Gimnasia y después con algunos otros muchachos están en negociaciones", señaló.

¿Sportivo se saca una mochila tras el partido con Gimnasia?

Dada la incomodidad de la fecha, el viaje de casi 700 kilómetros y todo lo que resta para que comience el Federal A el entrenador definió al partido como: "Un partido intenso en un momento de preparación incómodo".

"Son circunstancias producto del la organización del fútbol argentino, no le tenemos que poner el mote de mochila, es un partido intenso de carácter oficial que al mismo tiempo nos sirve como preparación. Si no lo vemos desde ese punto de vista, sí es una mochila. Lo que me preocupa de cara al partido pueden ser las lesiones, es lo único que me preocupa y nadie está ajeno a eso, después son partidos de fútbol. Esperemos que no suceda. Mirá lo que nos pasó en el entrenamiento con un arquero, imaginate en un partido de caracter oficial. Es un partido intenso en un momento de preparación incómodo", indicó.

Siguen los pibes en el Súper 8

"Es un premio por el trabajo de los chicos, con el cuerpo técnico somos de la idea de que lo sigan afrontando los juveniles que lograron la clasificación, porque es una motivación y un premio para ellos, sería una falta de respeto, desde mi punto de vista, porque disputaron un gran partido. Yo vi la alegría que tenían después del partido, decirles ahora que le toca a estos muchachos, es como que uno le corta la ilusión. Más allá de que hay varios de esos juveniles que entrenan con el plantel, podemos decir juveniles y no tan juveniles, la idea es que lo disputen la mayoría de los chicos que lograron esa clasificación".