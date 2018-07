Blengini: "Para lograr algo tenés que arriesgar"

Eduardo "Mara" Blegini contó sus sensaciones luego del título obtenido el pasado domingo en el Apertura del Interasociativo de Básquet con 9 de Julio Olímpico de Freyre. El entrenador aseguró que se vivió como una revancha luego de la final perdida con Tiro Federal en la temporada pasada.

Con un estilo marcado, y de la mano de Blengini, el "patrio" se consagró campeón del torneo por primera vez en su historia y, ahora, jugará el Torneo Provincial.

¿Cuáles son las sensaciones luego obtener este título histórico en 9 de Julio?

Es muy lindo, es la felicidad que uno tiene y la ve concretada con el título. Lo vengo diciendo y los sostengo, un trabajo se valora cuando se corona con un título. Yo ya venía contento por como veníamos laburando pero obviamente estamos inmersos en un deporte competitivo y eso se reconoce cuando se gana algo, en este caso se logró y viene este reconocimiento.

¿La sensación también es de revancha, por la final perdida en la temporada pasada?

Sí, nos había quedado un poco la pica, las dos veces nos tocó enfrentar a rivales fuertes. El año pasado nos enfrentamos a varios jugadores del TNA y este año, si bien había algunas ausencias, 9 de Morteros tenía varios jugadores de la Liga Provincial y de renombre, para nosotros era una motivación extra. Además, del hecho de no tener localía porque la localía era de ellos y bueno, obviamente eso se disfruta el doble.

¿El punto conseguido en Morteros, en el segundo juego, quebró la serie?

Sí, y verdaderamente no creo que el primer punto sea clave, porque nosotros ganamos el segundo y lo definimos de local. Obviamente si perdés de visitante después tenes que cuidarlo de local, pero en el tercer juego estuvimos a un segundo de perderlo. Creo que hay que pensar juego por juego, jugar el partido como si fuera el último. Yo trato de no especular ni con lesiones, ni con faltas, juego a ganar el partido, después lo que viene se verá.

¿Seguís en el Provincial?

Sigo en el provincial, he tenido la posibilidad de cambiar de aire (9 de Julio de Morteros) pero la idea es jugar el provincial. Yo tengo un compromiso con 9 de Freyre, estoy bien ahí, trabajo muy cómodo y por ahora no pienso en cambiar de aire.

¿Cómo se trabaja para lograr esa intensidad que propone tu equipo?

A mi me gusta trabajar con los mejores: Komorovski, Scolari, Baldo. Lo que busco es rodearme de los mejores y para ser intensos hay que laburar, me gusta que estén al 100% sino no podemos jugar a esto, me gusta tratar de tener dos jugadores por puesto donde por ahí si alguno falta no se note la ausencia porque hay recambio y me gustan los jugadores que puedan jugar en 2 o 3 posiciones. Fui rotando permanentemente, hubo jugadores que jugaron en varias posiciones, versátiles. En este tipo de torneo no me gusta jugar con un 5 definido (pivot), prefiero hacerlo con un equipo bajo.

¿Para lograrlo, fuiste modificando conceptos con el correr de los partidos?

He ido modificando muchas cosas que yo hacía cuando me inicié hasta el día de hoy, sobre todo la presión. Lo que les digo es que no me interesa robar el balón pero sí que haya un desgaste para que el que traslada la pelota y el que reciba no lo haga cómodo. Fui cambiando conceptos que creo que fueron positivos. Al jugar con un equipo bajo uno sabe que arriesga mucho pero eso te lleva al ida y vuelta que nosotros proponemos. Para lograr algo tenés que arriesgar.

¿Cómo lo trabajas con los jugadores? ¿Se puede enseñar, es difícil encontrar jugadores con esas características?

Yo creo que hay mucho chamuyo y mucho verso en el básquet, pero es mi manera de verlo. Nosotros tenemos 3 o 4 reglas defensivas y 3 o 4 ofensivas. Creo que cada jugador tiene que saber su rol, tiene que saber para que está y que puede aportar, si el jugador ya entendió eso la mitad del laburo está hecho. Yo no quiero tener todos goleadores, o todos llevadores de pelota, cada uno tiene un rol y hay jugadores que pueden cumplir hasta 2 roles.

Ha costado pero lo bueno es que no se dio después del título, los jugadores lo reconocían antes porque se sienten mas cómodos jugando de la manera que están jugando. Yo trato de buscar a jugadores que tengan una mano educada, que tengan buen tiro. Hoy el que no tiene buena mano le cuesta cada vez más jugar. Busco que sean atléticos, que sean buenas personas y tengan ganas e entrenar, que no es un dato menor y después sumamos las reglas y los conceptos. No son muchas cosas las que exijo, trato de cumplir con esto.

¿Es necesario tener jugadores jóvenes para esto también?

Sí, es necesaria la juventud. De todas maneras, me gusta tener 2 o 3 expertos porque hay momentos en los que tenés que ser más criteriosos, pero me gusta que sean jóvenes.

¿Qué cosas tenés del estilo VEDIME, de Antonio Mano?

Hay un montón de cosas, de Antonio aprendí mucho de básquet. No quisiera decir que hago lo mismo porque me parece que le estaría faltando el respeto pero si es alguien de quien aprendí muchísimo. Hay cosas que trato de hacer que el hacía, hay otras cosas que no comparto y por eso trato de cambiar. Trato de tener una manera propia. Antonio nos pedía presionar cara a cara y yo pido presionar en todo el campo. Tenía ofensivas, yo trato de buscar el criterio cuando no se corre y después jugar. Lejos estoy de VEDIME.

¿Tu estilo se puede trasladar al TNA o a una categoría superior?

Yo creo que sí, pero no me quita el sueño, se requiere entrenamiento y los actores serán otros, el que sabe jugar sabe jugar, es una frase recontra hecha, si a eso le agregás condición física y atlética, ganas de entrenar.

Decías: "En el básquet hay mucho verso" ¿A que te referís?

Creo que hay mucho verso, a lo mejor el confundido soy yo. Me parece que es un juego, primero tenés que pasarla bien, después le vas agregando conceptos, responsabilidades y trabajo, pero no deja de ser un juego. Cuando empezamos a hablar con palabras raras ya se complica el mensaje, hoy todo el mundo habla en inglés, para mí hay cosas que se pueden explicar de una manera mucho más simple y más clara, siendo más transparente y repito la misma frase, aunque sea una frase recontra hecha, "El que sabe jugar al básquet, sabe jugar. Y punto". Por eso digo que hay mucho verso, y lamentablemente hay mucha gente que compra verso.