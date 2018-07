Ariel Villanueva: "Con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas"

Ariel Villanueva cumplió, el pasado domingo, 200 partidos con la camiseta de La Hidráulica y fue homenajeado por la institución. El defensor de 33 años defiende la "rojinegra" desde hace más de 10 años, comenzó cuando el equipo de Frontera militaba en Liga Comercial, pasó por Liga Amateur e integró todos los planteles que disputaron la Liga Rafaelina.

"Villa" se transformó en uno de los referentes del vestuario "rojinegro". Con humildad y esfuerzo, como premisa, es el ejemplo a seguir para los más jóvenes y a pesar de ostentar un récord difícil de igualar lo único que pretende es dar un mensaje de compromiso por el fútbol.

"La verdad era algo que no me lo esperaba, no estaba enterado, para cualquier futbolista es algo muy lindo que te reconozcan no sólo por los partidos jugados sino también por el empeño que uno le pone al momento de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido", contó Villanueva.

"Yo creo que este reconocimiento, mas que reconocerme a mí es un mensaje que da el club: con esfuerzo, dedicación, comportamiento, se pueden lograr grandes cosas. Yo hace mucho tiempo que estoy y he visto muchos jugadores de una calidad tremenda que terminan jugando en ligas amateur pudiendo jugar en ligas mayores o en clubes mas grandes. A veces es por falta de dedicación, esfuerzo y principalmente compromiso. Otros dejaron por distintos motivos: salir con amigos y como esta la cosa en Frontera, eso a veces te termina llevando por otros caminos", señaló el jugador.

"Cuando realmente querés y amas un deporte que no lo dejes porque es lo mejor que te puede pasar. No sólo en el deporte, en cualquier ámbito, si te gusta algo no lo dejes, seguí adelante y no bajes los brazos, eso es lo que trato de transmitir", indicó.







Sus comienzos

"Me llamaron para jugar en la Liga Comercial, ya al año siguiente jugamos en la Liga Amateur donde ganamos casi todos lo campeonatos. Después en 2008 arrancamos en la Liga Rafaelina, y ya son 10 años. Estuve en todas las temporadas de la Rafaelina", precisó.

Referente

"No me siento referente. Lo mio fue siempre perfil bajo, entrenar, estar ahí y apoyar al equipo. Nunca me lo tomé así pero me toman como referente, uno trata de serlo para los que vienen de abajo, demostrarles que se puede, entrenando y queriendo al club", señaló.

El objetivo

"Siempre nos proponemos jugar en Primera A y mantener la categoría por muchos años, tuvimos dos ascensos pero lamentablemente se nos complicó. Queremos pelear con equipos poderosos y estar ahí, es el primer objetivo en este año, buscar el ascenso y mantenernos en la A", dijó "Villa".

El futuro: ¿Entrenador o dirigente?

"Si, se me cruza la idea. Me gustaría estar en la comisión para ayudar a crecer al club, a veces por tiempo se me complica. Yo veo a los dirigentes todo el día, el esfuerzo y el tiempo que le dedican, es algo que me gustaría hacer el día de mañana", aseguró.

"Mas que nada me gustaría que el club crezca como institución, que siga siendo un lugar de contención para los chicos de Frontera, en fútbol u otro deporte. Después, a uno siempre le mueve eso de ser entrenador pero lo veo medio lejos, a lo mejor de la manera que soy no sé si tengo las características para serlo, pero uno siempre lo piensa y la posibilidad siempre esta", contó el defensor.

¿Porqué siempre en La Hidráulica?

"Más que nada es lo que te da el club, es un club muy humilde, sabemos que no podemos competir con los grandes en el tema de recursos pero jugar en un equipo así como futbolista te motiva más. Es distinto jugar en un club grande donde tenés todas las comodidades, jugadores de calidad y demás. Pelearla desde abajo creo que al jugador lo motiva mas, se juega por la camiseta y es lo que siempre decimos en cada arenga, es la premisa del club, no hay plata de por medio, por el barrio, por la ciudad y por el club", aseveró.

Agradecimientos

"Quiero agradecerles a todos, a los cuerpos técnicos que siempre me dieron la oportunidad de jugar, a los jugadores porque hice muchísimas amistades, conocí muchísima gente y eso es lo lindo del fútbol. A la comisión, al presidente, porque estas cosas no te olvidas nunca más. Por más mínimo que sea el reconocimiento para el jugador es algo glorioso. A mi familia, a mi novia, que fueron a verme; verlos en la tribuna me llena de satisfacción", puntualizó.