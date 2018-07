Schiaretti sobre la crisis: "Vamos a tomar las medidas para que no se paren las obras"

"El Gobierno provincial va a cuidar que nuestra Córdoba siga progresando, va a cuidar la continuidad de las obras", dijo hoy el gobernador Juan Schiaretti en Mayu Sumaj, luego de la inauguración de un nuevo tramo de la red troncal de gas natural que lleva adelante la Provincia.

"De hecho estamos en plena crisis, y estamos inaugurando estas obras", enfatizó el mandatario.

El gobernador habló de la crisis que vive el país y ratificó que se pondrá énfasis en que la obra pública no se detenga para defender el empleo de los cordobeses.

Mano solidaria

"Se dice que se vienen meses más duros porque viene una recesión, que espero dure poco tiempo. Esa recesión significa que habará menos consumo, riesgo de perder empleo, y que afectará fundamentalmente a los sectores mas humildes. Nosotros vamos a tomar las medidas para que no se paren las obras, porque dan trabajo. Hay 30 mil cordobeses trabajando en ellas. Vamos a tomar las medidas para tender una mano solidaria", afirmó ante los periodistas.

"Yo reitero lo que dije antes: no hago futurología. Hemos tomado la precaución, pero Córdoba no es una isla y hago votos para que el Gobierno (nacional) resuelva esta crisis porque, más temprano o más tarde. Pero nos puede afectar. Decir otra cosa sería no ser honesto con mi declaración", agregó.

"Espero que podamos cambiar este temporal, nosotros hemos tomado medidas, hemos aumentado por ejemplo la tarjeta social", afirmó.







Fuente: La Voz del Interior