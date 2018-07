Boca jugará contra el Barcelona de Messi en el Camp Nou

Boca jugará contra el Barcelona de Lionel Messi por la Copa Joan Gamper. La noticia fue confirmada por dirigentes del club de la Ribera, quienes a pesar de que la fecha, 15 de agosto, es en plena competencia oficial, la vidriera que supone enfrentar a su par catalán en el Camp Nou no es para desaprovechar.

Será la primera vez que el crack rosarino enfrentará a los Xeneizes, ya que en la última visita de Boca a Barcelona, en 2008, la Pulga no pudo decir presente por estar con la selección argentina olímpica, preparando la competencia en los Juegos de Beijing.

Aquella vez, el triunfo quedó en manos de los locales por 2 a 1. Boca formó con Mauricio Caranta; Hugo Ibarra, Julio César Cáceres, Gabriel Paletta, Claudio Morel Rodriguez; Lucas Castromán, Sebastián Battaglia, Jesús Dátolo; Leandro Gracián; Ricardo Noir y Martín Palermo. En la segunda etapa ingresaron Álvaro González, Facundo Roncaglia, José María Calvo, Cristian Chávez, Fabián Vargas, Walter Gaitán, Damián Díaz, Neri Cardozo y Lucas Viatri. Barcelona, en tanto, formó con varios suplentes. Pinto; Córcoles, Márquez, Piqué, Sylvinho; Busquets, Touré, Gudjohnsen; Hleb, Bojan y Henry. En el segundo tiempo ingresaron Jeffren, Puyol, Abidal, Xavi, Keita, Iniesta, Víctor Vázquez, Eto'o y Pedro. Viatri había puesto en ventaja a Boca, pero sobre la hora, Puyol marcó el 1 a 1 a los 91, y Eto'o sentenció el 2 a 1 en el quinto minuto de descuento.

Será la sexta participación de Boca en la Copa Joan Gamper y su noveno partido.

Además de la ya citada de 2008, las anteriores fueron las siguientes:

2003: 1-1 vs. Barcelona (gol de Tevez y derrota 3-5 por penales).

1984: (1-9 vs. Barcelona, la peor goleada que sufrió el Xeneize en toda su historia).

1984: (2-1 a Aston Villa, en el primer partido entre un equipo argentino y uno inglés después de Malvinas).

1977: 0-1 vs. Schalke 04, de Alemania (semifinales).

1977: 1-2 vs. Slovan CHZJD Bratislava, de Eslovaquia (tercer y cuarto puesto).

1967: 0-2 vs. Atlético Madrid (semifinales).

1967: 1-0 a Bayern Munich, tercer y cuarto puesto.

Una relajada práctica de fútbol fue el escenario ideal para que Darío Benedetto vuelva a tener actividad después de ocho meses alejado de las canchas, como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió en noviembre último.

El retorno del goleador no pudo haber sido mejor: el Pipa marcó un Hat-Trick en 10 minutos, en el contundente 7-2 de Boca sobre Miami United. Los otros tantos del Xeneize fueron convertidos por Mauro Zárate (2), Izquierdoz de cabeza y Espinoza, de penal). Micoli y Privitera anotaron para el conjunto estadounidense.

El partido se jugó dentro de las instalaciones del IMG de Sarasota, donde el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto lleva adelante su trabajo de pretemporada, previo a un segundo semestre donde el principal objetivo es la Copa Libertadores, pero también entusiasma la posibilidad de ganar el primer tricampeonato de la historia del club, y la Copa Argentina.

Además del reencuentro de Benedetto con la red, la entidad de la Ribera informó que Fernando Gago sufrió una molestia en el isquiotibial derecho, algo completamente normal y fuera de peligro, pero que le impidió jugar todo el partido (el capitán disputó sólo 30 de los 60 minutos que duró el amistoso).

Fuente: La Nación