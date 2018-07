La abstinencia y soledad marcan las horas del Pity Álvarez en prisión

El estado del Pity Álvarez, quien está detenido por el crimen de un hombre en Villa Lugano, es preocupante; está sedado desde el sábado, no come por sus propios medios, no pudo ver a sus familiares y pasa por un cuadro de abstinencia ya que está en pleno proceso de desintoxicación por sus problemas de adicción.

“Está sedado, dormido y con suero. No puede hablar ni alimentarse“, expresaron desde el entorno del músico que está detenido en la cárcel de Ezeiza en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (PRISMA).

“Hay un trámite administrativo que se tiene que hacer para acreditar el vínculo y recién después de eso puede recibir visitas. Eso se va a hacer entre mañana y pasado, pero después depende de los días de visita del Servicio Penitenciario Federal”, confirmó a Clarín Claudio Calabressi, abogado de la madre de Álvarez. Cabe destacar que Cristina Congiú y el abogado del cantante de “Viejas Locas” no pudieron ingresar el sábado al penal.

Sebastián Queijeiro, quien representa legalmente a Cristian Álvarez, explicó que: “No lo pudieron contener y fue trasladado al HPC, que es un hospitalito que está dentro del establecimiento carcelario de Ezeiza”.

Y agregó: “Estamos preocupados por su salud, a pesar de que el penal es uno de los mejores, es una cárcel y por ahí no cuenta con todo lo que necesita alguien como él”.

