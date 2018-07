Municipios, en alerta y con temor a que la crisis los golpee

Por ahora, no cayó la recaudación. Pero preocupa que la recesión se extienda. Los intendentes admiten que ha aumentado fuertemente la demanda de ayuda social.

Los municipios coinciden en que no hay restricción de gastos relevantes pero sí admiten preocupación si la recesión se mantiene en el tiempo.

En todos los municipios del interior cordobés se observa con inquietud el cuadro económico nacional. Son pocos los que –por ahora– admiten que la recaudación propia de sus tasas ha disminuido en los últimos meses y menos los que dicen haber recurrido a solicitar adelantos de coparticipación a la Provincia para poder hacer frente al pago de sueldos, aguinaldos o gastos corrientes.

Entre nueve municipios medianos y grandes del interior, relevados por La Voz del Interior, no aparecen medidas de restricción de gastos relevantes de sus presupuestos, aunque no hay intendente que no admita una fuerte preocupación si la fuerte recesión se mantiene en el tiempo, algo que el Gobierno nacional ya reconoció que sucederá, al menos, hasta fin de año.

Una mayor inquietud domina entre los jefes comunales de las localidades más pequeñas, prácticamente sin ingresos propios y con dependencia casi exclusiva de la coparticipación que reciben.

En un punto sí hay coincidencia: en los últimos meses todos perciben un aumento importante de la demanda de ayuda social, por lo que deben aumentar las partidas locales con esa finalidad. Y aunque algunos señalan que hasta ahora no debieron aplicar ajustes en gastos, la mayoría admite que está analizando esa posibilidad.

De las nueve ciudades relevadas, en seis señalaron que no perciben una merma en su recaudación propia de tributos mientras que en tres admitieron que entre junio y julio se detectó alguna caída.

Otra constante en todo el interior, pero que lleva años: los municipios no tienen espaldas para las obras más costosas de infraestructura. Donde las hay en marcha, la Provincia es la que por su cuenta las ejecuta y las financia.

Nueve casos

Río Cuarto. Por el momento, la Municipalidad no ha pedido ayuda extra a la Provincia para financiar gastos corrientes. “La recaudación hasta ahora se mantiene”, aseguró una fuente del área económica. “No hubo ajustes, pero sí más control de gastos y se le ha dado prioridad a las partidas para ayuda social, con un refuerzo presupuestario de cinco millones de pesos hasta fin de año”, agregó.

Se apunta que aumentó la demanda por alimentos, frazadas y aportes para pagar la luz, el alquiler y garrafas, tanto en el municipio como en la sede que el Gobierno de Córdoba tiene en la “capital alterna”. En Río Cuarto reciben hoy la tarjeta social 3.600 grupos familiares, 400 más que a principios de año. Desde la oposición local, en tanto, se advirtió que “es preocupante” la deuda en dólares tomada por el municipio: la gestión de Juan Llamosas tomó deuda el año pasado por 14,8 millones de dólares, cuando el billete verde estaba en 17,50 pesos.

Villa María. “La recaudación municipal no ha descendido, se mantiene en los mismos niveles”, aseguró el intendente Martín Gill. También apuntó que “la obra pública municipal no se ha detenido y hasta ahora se conserva el nivel de ejecución previsto”. De todos modos, admitió que “se mira con prudencia el impacto inflacionario, porque el incremento en los costos podría generar condicionamientos hacia adelante”. El municipio asegura no haber recurrido a adelantos de la Provincia y asevera que “conserva un punto de equilibrio entre ingresos y gastos”.

Villa Carlos Paz. Según el intendente Esteban Avilés, “los ingresos municipales crecieron casi un seis por ciento por encima de la inflación en el primer cuatrimestre”, y que el control del gasto redujo la deuda municipal: “Al cierre del ejercicio 2017 la deuda es sólo el 10 por ciento del presupuesto ejecutado”, aseveró. En ese marco, adelantó que “no se han hecho ni se prevén ajustes” y que las obras municipales previstas se ejecutan con normalidad. Tampoco el municipio tiene previsto por ahora pedir auxilio financiero.

Alta Gracia. “La recaudación propia se mantuvo en términos reales en los primeros meses del año, aunque con una leve tendencia a la baja en mayo y junio”, apuntaron desde la Secretaría de Economía municipal. También, como previsión, “se analiza cada gasto corriente”, aunque no se han definido recortes en obras públicas. El municipio no solicitó aportes extra a la Provincia aunque, como medida precautoria, el Concejo Deliberante ya dejó aprobada una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a gestionar adelantos de fondos coparticipables, para el caso que la crisis se profundice.

Río Tercero. El intendente Alberto Martino comentó que no se ha pedido auxilio económico y que los sueldos y aguinaldos municipales están al día, pese a una baja en los ingresos municipales propios observada en dos últimos meses, y que calculó en casi un 30 por ciento.

Apuntó que “se han recortado varios gastos”, recordó que a comienzos de año se resolvió recortar los sueldos de la planta política y marcó que “la única área que no reducirá presupuesto será Obras Públicas”.

Martino mencionó que en los últimos tres meses hubo un incremento del 50 por ciento en la demanda social. Adrián Vitali, del área social del municipio, completó que “en Río Tercero no hay nadie en situación de calle” y precisó que “las urgencias no son por falta de alimentos sino porque no pueden pagar el alquiler o los servicios”.

Jesús María. El municipio no necesitó auxilio para sus erogaciones corrientes ni tiene previsto gestionarlos. La intendenta Mariana Ispizúa aseguró, además, que en lo que va del año no registran variaciones en la recaudación respecto del año anterior.

Destacó que si bien no hubo ajustes de partidas, sí se recortó este año la cantidad de funcionarios municipales y se resolvió no cubrir las vacantes generadas por una treintena de empleados jubilados o con contratos vencidos. “Nuestro cronograma de obras viene conforme a lo presupuestado. La reducción de personal y la absorción de algunos servicios que teníamos tercerizados nos permitió ahorrar”, apuntó la intendenta.

Villa Dolores. “La recaudación se ha mantenido estable en el semestre, pero se ve ahora una tendencia a la baja en julio, y eso genera alguna preocupación”, describió Fernando Medina, secretario de Hacienda municipal.

En ese contexto, consideró que “es inevitable no pensar” en algunos ajustes, que admitió que están en análisis. En su caso, los llamó “optimizaciones en las erogaciones”. Apuntó que se tratará de mantener en pie todas las obras planificadas. También detalló que no hubo pedidos de adelantos de coparticipación a la Provincia.

Río Segundo. En el municipio aseveran que no sólo no bajó sino que este año la recaudación propia supera a la del año pasado.

“Ampliamos los horarios de atención a los contribuyentes y eso dio resultado”, dijo un funcionario consultado. También remarcó que no se prevén ajustes, que las obras municipales no están siendo revisadas y que no se vislumbra la necesidad de solicitar auxilios financieros para gastos corrientes.

El mismo funcionario interpretó que ya se ven los resultados del ajuste que en los últimos cinco años se aplicó al reducir a la mitad la planta permanente de empleados. “También congelamos durante 2018 los aumentos a funcionarios y a la planta política”, acotó.

Villa General Belgrano. Guillermo Friedrich, secretario general del municipio serrano, aseveró que la recaudación “prácticamente no disminuyó en los últimos meses”.

Según detalló, la tasa a la Propiedad cayó un uno por ciento respecto del año pasado, pero que la de Comercio registró un alza de casi 15 por ciento. Friedrich dijo que el objetivo para 2018 era incrementar un 10 por ciento la recaudación y disminuir un cinco los egresos.

“Ya lo estamos revisando y quizá lleguemos al 2,5”, aclaró. En esa línea, marcó que se revisan “todas las áreas”, para optimizar los costos, por ejemplo en combustibles, horas extras, compras y otros ítems. También apuntó que para hacer frente al medio aguinaldo se solicitó un adelanto de coparticipación de dos millones de pesos a la Provincia, que le será descontado en seis cuotas mensuales.

Algunos problemas para pagar el aguinaldo

Desde Villa General Belgrano, admitieron que para hacer frente al medio aguinaldo se solicitó un adelanto de coparticipación de dos millones de pesos a la Provincia, que le será descontado en seis cuotas mensuales. Por ahora, la recaudación no bajó en ese municipio ni en la mayoría de los consultados. Sí hay una fuerte preocupación en caso de la crisis se prolongue en el tiempo.

