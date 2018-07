La fuerte discusión entre Narda Lepes y Sol Pérez por el aborto

La legalización del aborto es un tema que divide las aguas y genera fuertes debates. En el último tiempo, en la mesa de Mirtha Legrand se han producido varias discusiones entre dos invitados con opiniones opuestas.

Pero ahora tuvo lugar un intenso e inesperado cruce entre Sol Pérez y Narda Lepes que resultó muy llamativo porque, aunque se pelearon muy fuerte, ambas se mostraron a favor de la despenalización.

La conductora fue la que abrió el tema y la ex chica del clima dijo que está a favor pero rápidamente marcó sus preocupaciones: "Me cuesta ver al país preparado para hacerlo. Por mi realidad social estuve en lugares de mucha pobreza y vi que la salud pública no está nada bien. Entonces me cuesta entenderlo del lado de 'las chicas que no tienen posibilidades si se legaliza el aborto van a dejar de morir'. Porque en muchas clínicas no hay gasas, entrás con una enfermedad y salís con otra...".



"Imaginate entonces lo que son los lugares clandestinos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de las condiciones de otro", la interrumpió Narda, comenzando un picante ida y vuelta.

"Yo no estoy en contra de la legalización del aborto, solo que me cuesta entender que el Estado hoy en día esté preparado para afrontarla. Tenemos una ley de educación sexual que no se cumple. Mi mamá es maestra jardinera y los padres no quieren que le hablen de eso a sus hijos. Hay que preguntarle a los chicos quiénes tienen educación sexual y cuáles no", dijo Sol.

"¿De dónde sacaste que los padres dicen no le hablen de educación sexual a sus hijos? Mucha gente habla de estadísticas y números...", volvió a la carga Narda.

En ese momento, para intentar calmar la discusión, interrumpió Mirtha y destacó la pasión con que ambas invitadas hablaban del tema. "Narda, no te tenía así. ¡Qué apasionada! Pero hay que respetar las opiniones de todos", le dijo a la famosa cocinera. Pero el cruce continuó.

"Es que no es una cuestión de opiniones. Acá en la mesa puede ser. Pero si un senador vota en base a las opiniones que escuchó y no en base a datos concretos de la OMS, de los Ministerios, de los médicos... el que vote una ley en base a una opinión que renuncie", pidió.

Y Sol siguió: "Deben votar en base a la realidad del país. Yo estoy de acuerdo en que se necesita una solución ahora, pero que el Estado esté presente también, si no será una ley que está pero que no se cumple".

"Además, ¿las mujeres que no tienen plata van a ir a un hospital que no tiene recursos, que no hay gasas, que no están los médicos?", se preguntó.

Y Narda le respondió con ironía: "Van a ir a lo de una señora que ni siquiera es médica. Eso pasa, querida". "Entonces van a seguir muriendo...", analizó Sol.

Enojada, Lepes se quejó: "No digas cualquier cosa, corazón. Van a ir a un hospital". Pero la ex chica del clima siguió con su postura: "Y pensás las condiciones que tienen los hospitales. ¿Fuiste a un hospital de estas condiciones?".

Cuando la discusión parecía seguir e iba creciendo en su intensidad, nuevamente Mirtha intervino. "Pero están opinando lo mismo las dos. Piensan igual", dijo la conductora, calmando la situación y poniéndole un cierre al tema.

Fuente: Clarín.