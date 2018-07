Luka Modric: “Cambiaría las cuatro Champions por este Mundial con Croacia”

A sólo un día de la final del Mundial de Rusia 2018, el croata Luka Modric, capitán del equipo que dirige Zlatko Dalic, palpitó el duelo ante Francia y afirmó que “hay que dejar las emociones de lado y darlo todo para hacer un gran partido”.

​Durante la conferencia de prensa que brindó este sábado, el futbolista del Real Madrid no dudó en declarar: “Cambiaría las cuatro Champions League por este Mundial con Croacia”. Además, el mediocampista resaltó a sus compañeros y marcó: “Tenemos las cualidades para ser campeón, estamos llenos de confianza”.

Modric destacó la tarea realizada por el seleccionador croata, que asumió en octubre de 2017: “Él llegó en un momento difícil, cuando la clasificación estaba en duda, pero nos dijo que debíamos confiar en nosotros porque éramos grandes jugadores. Hoy estamos en la final de la Copa del Mundo”.

Por último, no quiso centrarse en los horrores de la guerra que marcaron su país: “No me gusta volver a esas cosas, todo es pasado”, aunque agregó: “He pasado momentos duros en mi vida, pero lo importante es no rendirse. Luchar por acercarme a mis sueños me ha llevado hasta aquí”.