La respuesta de Griezmann a Courtois por las críticas a Francia: "Cree que juega en el Barcelona"

El delantero francés Antoine Griezmann dejó una contundente respuesta este viernes a Thibaut Courtois, el arquero de la Selección de Bélgica que horas antes había criticado el fútbol de Francia.

Bélgica fue eliminado por Les Bleus en una de las semifinales del Mundial de Rusia 2018, y Courtois no dudó en asegurar que "Francia jugó antifútbol". "Eso no es bonito de ver. Este equipo no fue mejor que nosotros", remataba.

En la conferencia de prensa previa a la final del Mundial contra Croacia, 'El Principito' fue consultado acerca de aquellas declaraciones de Courtois y le contestó con una dura respuesta: "No, no, deja eso... Jugó en el Atlético de Madrid y ganó el título. Juega para el Chelsea y cree que juega en el Barcelona... No, no importa la forma en la que ganamos, si ganamos", sentenció Griezmann en un tono de broma.