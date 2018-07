Recordando con orgullo a los que ya no están

Los accidentes de Alfonsina Bordese y Agustín Bongiovanni fueron dos de los tantos que conmovieron a nuestra comunidad este año, por la juventud de los dos y por lo que ambos eran como personas. Para sus amigos sus recuerdos siempre estarán presentes. Así, este 20 de julio será un día triste pero a la vez lleno de anécdotas para quienes los conocieron de cerca.

“Una chispa que lo encendía todo”

Daiana Michlig, Micaela Buffa y Jeremy Duchet mantuvieron una profunda amistad con Alfonsina y todos coinciden en que ella tenía una chispa y una vitalidad contagiosa.

Con Daiana se conocían desde jardín, con Micaela se hicieron compinches hace unos años en el boliche y con Jeremy estudiando juntos la Licenciatura en Psicología. Desde entonces, los cuatro se hicieron inseparables hasta el momento en que tuvieron que elegir sus carreras universitarias.

“Si bien nosotros estábamos siempre juntas, a la vez por los estudios estábamos divididas, Dai en Córdoba, yo en Villa María y Jeremy acá, que era el que más tiempo pasaba con Alfonsina. Pero ella era la que hacía los planes para vernos los fines de semana”, cuenta Micaela.

Los tres recuerdan que Alfonsina los empujaba a salir adelante en todo momento, no solo con actitud sino con detalles y mimos para cada uno de ellos.







El último saludo

Quizá por el destino cada uno de los amigos pudo intercambiar un último mensaje de cariño con ella antes del trágico choque, el viernes 2 de febrero de este año.

“Es loco saber que los tres le dijimos ‘te amo’ el último día”, expresaron emocionados.

Según Micaela, ella no se guardó nada con su amiga. “Cuando me preguntan cómo me siento siempre digo que no me quedó nada pendiente para decirle, porque siempre nos dijimos todo. ‘Te extraño’, ‘te amo’, ‘gracias por estar’. En nosotros era constante. A la hora que ella tuvo que partir solo le dije ‘Descansá en paz’, porque le había dicho ‘te amo’ la noche anterior”.

Donación de órganos

El tema de la donación de órganos era algo que debatían bastante y un tema de conversación entre ellos. “Ella en diciembre nos planteó que iba a ser donante, como si fuera un aviso -recuerda Daiana-. Y nosotras le decíamos ya está, lo respetamos. pero no empieces con eso ahora que falta un montón. Vas a ser viejita cuando tengas que donar”.

El trágico final hizo que Alfonsina cumpla su última voluntad, esa que ella había expresado a su familia y amigos, y de esta forma pudo salvar al menos a cuatro vidas en distintos puntos del país.

“Las lágrimas de tristeza se transformaron en lágrimas de orgullo cuando en el hospital nos esteramos que había llegado la gente del Incucai para donar sus órganos, porque eso era ella, seguía dando cariño, esta vez a otros”, conmemora Micaela emocionada.







Primer festejo sin ella

Será difícil para el grupo celebrar este Día del Amigo sin Alfonsina: “Ella era la que organizaba todo, se encargaba de juntarnos”, confiesan.

“Llevarle flores al cementerio parece una locura, nos duele la vida, pero también sabemos que la muerte no se llevó todo, ella sigue presente en otros cuerpos y a nosotros nos dejó todo lo que ella fue, su esencia que era todo lo positivo”, destaca Micaela.





++++++++++++++++++++++++

“Pensando en vos siempre”

Oscar Giordano, Leandro Zanatta y Lisandro Massetti, junto a otros doce amigos, pensaron en una gran bandera con una frase del “Indio” Solari y el rostro de Agustín Bongiovanni (25), “para llevarlo a todos lados con nosotros”, aseguran.

Se conocieron en el barrio, jugando a la pelota en la plaza 1° de Mayo donde también nació la pasión por Sportivo Belgrano.

Agustín sufrió el trágico accidente en enero de este año, sobre avenida Rosario de Santa Fe, a escasos metros del Camino Interprovincial. Para sus amigos fue un baldazo de agua helada. Todos coinciden en la gran persona que fue y en la dedicación que tuvo para con ellos.

“Siempre tuvimos una amistad muy linda y sincera. Él era muy buena persona, no tenía conflictos con nadie, era buenísimo y estaba siempre dispuesto a ayudar”, lo recuerda Oscar.

Para Lisandro, con quien formó amistad yendo a la cancha de la “verde” y en los múltiples viajes que realizaron, Agustín era “una persona que tenía una luz inmensa”.







La pérdida y un “clic”

La repentina muerte de Agustín, que perdió la vida prácticamente en el acto aquel día del accidente al no llevar el casco de seguridad en su motocicleta, generó en el grupo un profundo vacío pero también una importante enseñanza, ya que ninguno era de usar medidas de seguridad a la hora de subirse a la moto.

“Además del shock que nos produjo todo lo que pasó, también nos dejó una enseñanza, ya nunca más salir de casa sin el casco y obligar a mi familia a usarlo siempre”, resalta Leandro.

Con el “trapo” en la juntada

El próximo 20 de julio los amigos tienen planeado reunirse en algún comedor a celebrar el Día del Amigo, pero la idea es que la bandera esté presente y la puedan colgar en algún rincón.

“El viernes vamos a ir al cementerio a visitarlo, a saludarlo, y después por la noche a comer por ahí, pero con él, llevamos el trapo para que esté con nosotros”, reconocen.







A modo de mensaje: “Si tuviéramos que dejar un mensaje para este 20 de julio sería que disfruten y no se arrepientan de demostrar el cariño por sus amigos. Abrazarlos, besarlos. A nosotros nos pasó muy rápido, pero es tan lindo perder el miedo de decir ‘te quiero’, ‘te amo’ a tu amiga”, remarcaron los amigos de Alfon.