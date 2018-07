Este sábado sigue el fútbol en Complejo Los Cardos

| Liga del Oeste - Programación de la próxima jornada - Torneo Apertura |

Cancha 1:

15:30: Carniceria Santa Rita Vs. Las Leyendas

16:45: Empresa Romero Vs. Martinuzzi Muebles

Cancha 2:

13:00: Peña Boquense Vs. Gaseosas Secco

Cancha 4:

13:00: La Doblada Vs. Nutricion Superior

14:15: Bar La Pepa Vs. Carniceria Mary

15:30: Los Retirados Vs. Mdr Peluqueria

16:45: Carniceria Correa Vs. Transporte Acosta

Cancha 6:

13:00: Central Service Vs. Don Beto

14:15: Kiosco Choly Vs. Los Retirados

16:30: Tool Shop Vs. Karikal

Cancha 7:

15:30: Transporte Silvio Vs. Siempre Verde

Cancha 8:

13:00: Ab Trofeos Vs. Tigre

14:15: Verduleria Los Turquitos Vs. Transporte Don Max

Cancha 11:

13:00: Lacteos Santa Maria Vs. Zf Sachs

14:15: Vecinal Barrio Parque Vs. Surrbac

15:30: Dompe Repuestos Vs. Bar 1516

16:45: Boero Romano Vs. Colegio De Abogados

Cancha 12:

13:00: Def.Viejo Almacen Vs. Passamonte Comercial

14:15: Cordoba Motos Vs. Ocampo Automotores

15:30: 9 De Julio Vs. Agrosistemas

16:45: Piraña Vs. Desamparados

| Liga Libre - Programación de Semifinales [VUELTA] - Torneo Apertura |

Cancha 2:

14:15: Aston Birra Vs. Luzby

15:15:Paso A Paso Vs. Electricidad Ferreyra

Cancha 7:

14:15: Quilmes Vs. La Unión

| Liga +40 - Programación de Semifinales [VUELTA] - Torneo Apertura |

Cancha 1:

13:30: Barbero Joyas Vs. Larrea Construcciones

14:30: Calzados La Familia Vs. Proveduria Mumi

Cancha 2:

16:15: Tresca Vs. Colonia Anita

Cancha 6:

15:30: La Unión For Ever Vs. Distribuidora Patrignani

Cancha 7:

13:30: Graduados Vs. El Tanito