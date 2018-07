Croacia y una invitación especial para la final en Moscú

1⃣9⃣9⃣8⃣➡️2⃣0⃣1⃣8⃣

🇭🇷 Croatian Football Federation invites the entire 1998 @FIFAWorldCup bronze-winning generation to the #WorldCupFinal in Moscow!

ℹ️ https://t.co/v3CsxoKOQ2#BeProud #Croatia #FlamingPride #Family #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/55cvUmeEQj