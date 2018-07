Policía secuestró dos motos por falta de documentación

Personal del Comando de Acción Preventiva que realizaba patrullajes preventivos constató, además, que sus conductores no llevaban casco ni licencia de conducir, indicó la fuente.

Dos motocicletas fueron secuestradas este jueves por diversos motivos, informó la Policía.

De acuerdo a la información, el primer secuestro tuvo lugar cerca de las 17 en San Lorenzo y Chaco. Allí, mientras personal del Comando de Acción Preventiva se encontraba realizando patrullajes, procedió a detener la marcha de una Guerrero Trip 110 cc azul, sin patente (la misma se encontraba abajo del asiento), la cual era conducida por un hombre de 40 años domiciliado en esta ciudad, quien no llevaba colocado el casco protector, no presentaba licencia de conducir, y no llevaba documentación del rodado. Por tal motivo, se procedió al traslado de la misma y de su conductor a sede policial, notificándolo de la falta.

El segundo, en tanto, tuvo lugar cerca de las 19.30 en López y planes y Florencio Sánchez. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de una Motomel 110 cc negra, sin óptica delantera ni luz trasera, la cual era conducida por un adolescente de 18 años domiciliado en esta ciudad, el cual no tenía los papeles de acreditación ni carnet de conducir. Además, tanto conductor como acompañante no llevaban casco. Por lo tanto, los uniformados procedieron al traslado de los mismos a sede policial y al resguardo de la motocicleta.