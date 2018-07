"Pity" Álvarez continúa prófugo: su abogado dijo que el cantante "no está bien"

Después de ser buscado por la Policía durante toda la jornada de ayer jueves por un presunto homicidio, el abogado del cantante Cristian "Pity" Álvarez aseguró que el músico se entregará. Sin embargo, hasta la madrugada de este viernes eso no había ocurrido y el letrado explicó que Álvarez "no está bien".

Sebastián Queijeiro, abogado del cantante, aseguró que habló con el músico minutos antes de la 1. "Fue una llamada muy breve. Se va a hacer la entrega en el transcurso de una hora", dijo el letrado e informó que el líder de Viejas Locas se pondrá a disposición de la Justicia en la comisaría 52 del barrio porteño de Villa Lugano.

Sin embargo, pasó el tiempo estimado por el letrado y cerca de las 3:30 aún no había novedades de la llegada de Álvarez a la comisaría, según reveló Infobae. Pasadas las 4, en diálogo con ese medio, el abogado anunció un cambio de panorama: "Estamos demorados. Él no está bien", se limitó a explicar.

Versiones

Más temprano, pasada la medianoche, el letrado explicó cómo "Pity" aceptó entregarse: "Me dijo que necesitaba hablar conmigo, me pidió que lo pase a buscar, que le lleve unas frazadas y que me va a contar la verdad de cómo fueron los hechos", dijo Queijeiro. "Estoy esperando que me pase la dirección para pasarlo a buscar y ya llevarlo a la comisaría", agregó en diálogo con Telefe.

"Tengo varias versiones de lo que pasó, no la de él", dijo y aseguró que brindará los detalles luego de que se reúna con su cliente.





Trasladron el auto

Por otro lado, pasadas las 3 de la madrugada trasladaron hacia la comisaría 52 el auto que presuntamente utilizó Álvarez para escapar y descartar el arma. Se trata del vehículo peritado por la Policía, en el cual se encontraron 16 mil dólares, jeringas hipodérmicas, envoltorios de pasta base y una munición de un calibre .45 sin percutar, entre otros elementos de interés para la causa.

El músico está acusado de asesinar a un amigo a balazos luego de una discusión. Fuentes policiales identificaron a la víctima como Cristian Díaz, de 36 años, quien viviría en la provincia de Buenos Aires, pero que se encontraba en Villa Lugano visitando a familiares.