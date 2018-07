Echaron de un bar a un periodista argentino en Rusia

En las últimas horas trascendieron imágenes en las que un periodista argentino es echado de un bar en Rusia. Se trata de Flavio Azzaro, columnista del programa "No todo pasa", que se emite por TyC Sports.

El polémico comunicador sostuvo que el video viralizado data de hace 15 días, aproximadamente y explicó que todo fue por un mal entendido.

"Entré al 'barcito' y estuve un toque. Había dos argentinos discutiendo. Me metí a separar y vino un patovica que me invitó a retirarme, como se ve en el video", aseguró al sitio Teleshow.

"Entré y a los cinco minutos me sacaron. No llegué ni a recorrer el lugar", aseguró.

Azzaro, por otra parte, descartó estar bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. "Alcohol no tomo prácticamente. Y drogas me parece que en Rusia sería imposible. No me drogo en Buenos Aires, menos en Rusia", aclaró.



Fuente: Cadena 3