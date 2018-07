Carrió: "Schiaretti tiene que apoyar; si no, no tiene obras"

La diputada nacional del interbloque Cambiemos, Elisa Carrió, dijo que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tiene que apoyar el Presupuesto 2019 si quiere obras para la provincia.

"Schiaretti tiene que apoyar porque si no, no tiene obras. No hay bancarrota del país porque podemos seguir trabajando con el Presupuesto del año anterior", dijo Carrió, luego de que Schiaretti declarara que el Gobierno nacional tenía la responsabilidad de que Argentina "no se desbarranque".

"Si Córdoba quiere hacer una obra que no está presupuestada y quiere que la haga la Nación, tiene que estar en el Presupuesto", señaló la diputada, y enfatizó que el país y la Nación "no quiebran".

"A Schiaretti no es que no lo quiero, pero si no aprueban el Presupuesto, sigue el Presupuesto del año anterior y seguirán las obras plurianuales, las rutas y los mismos gastos", aclaró, e insistió: "Las provincias que quieran hacer nuevas obras tienen que firmar el Presupuesto nacional, entre ellas Córdoba".

Por otro lado, apuntó contra los gobernadores, y preguntó: "¿Por qué nadie fue tan 'machito' para ir a reclamarle a Cristina (Kirchner), que le robaba todos los días la coparticipación?".

"Hay mucha equidad con los gobernadores al lado de Cristina. Lamento que no le hayan pedido nunca a Cristina lo que le piden hoy al Gobierno nacional", cuestionó.

Juan Schiaretti y su par de Entre Ríos, Gustavo Bordet, conmemoraron este martes el aniversario del fallecimiento de Francisco “Pancho” Ramírez. Allí, el gobernador pidió equidad al Gobierno nacional y criticó las desigualdades entre las provincias y la provincia de Buenos Aires.

"No fuimos consultados por las medidas y la decisión del ir al FMI. Voto para que el Gobierno nacional acierte en la medida y podamos dejar atrás esta crisis", había declarado el gobernador.

Carrió se “reconocilió” con el radicalismo por un cabrito

La diputada se abrazó con el legislador por Totoral, Carlos Ciprián, y expresó: “La reconcialiación con el radicalismo gracias a un cabrito”.

“Entre unos que me putean y otro que me regala un chivo, me quedo con el que me regala un chivo”, agregó Carrió.



Fuente: Cadena 3