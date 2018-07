En reemplazo de Hak, asumió Mosquera como secretario de Seguridad

El abogado Alfonso Mosquera asumió este martes como secretario de Seguridad de la Provincia, en reemplazo de Diego Hak, quien se apartó de su cargo luego de haber denunciado a su padre por presuntos vínculos con el narcotráfico. El acto se realizó en el Centro Cívico esta tarde y estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Massei.

"Llego al cargo como se llega habitualmente a ocupar un lugar en el Poder Ejecutivo. Soy un hombre de confianza del ministro de Gobierno desde hace muchos años, nos conocemos desde hace tiempo, compartimos un período en la Legislatura provincial donde entre otras cosas trabajamos en el marco de una Ley de Seguridad Pública. A partir de allí construimos una mutua relación de confianza y ahora me ofreció acompañarlo en esta función en la que no dudé un instante en asumir", expresó Mosquera en el acto.

El letrado previamente cumplía funciones como director de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif). Oriundo de Río Cuarto, está especializado en Derecho sobre “Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo” por la Universidad de Salamanca, de España.

Además, ocupó varios cargos públicos. Fue legislador provincial, asesor del Concejo Deliberante Río Cuarto, liquidador (Sub) Instituto Nacional de Reaseguros, consultor del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y cumplió funciones como Procurador del Tesoro.





Denuncias por narcotráfico

Los cambios en la Secretaría de Seguridad responden a un escándalo por denuncias de narcotráfico que involucran a la familia Hak. El lunes 2 de julio se produjo una conmoción en la escena política cordobesa cuando Diego Hak denunció penalmente a su padre por supuestos vínculos con el narcotráfico. Tras ello, pidió licencia sin goce de sueldo tras argumentar que tomó conocimiento de un video anónimo que involucraba a su padre con la venta de droga dentro del local nocturno "Rapoza", camino a Pajas Blancas.

Días después, el dueño del ex local bailable "Rapoza" -quien estaría vinculado a la denuncia que presentó Diego Hak contra su padre- denunció penalmente al ex secretario de Seguridad, a su progenitor y a otro funcionario por cohecho. Roberto Moyano se presentó ante la Fiscalía que encabeza Marcelo Fenoll para hacer efectiva la denuncia. "Me pusieron en una situación que no tengo nada que ver. Simplemente lo que puedo decir es que los corruptos son los otros", había indicado Moyano.

Por la dimensión del escándalo, el viernes por la tarde Hak presentó su renuncia formal a la secretaría de Seguridad.

Fuente: La Nueva Mañana