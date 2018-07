Marcha a favor de Nahir Galarza: unas 30 jóvenes pidieron la absolución

Con pancartas y mascaras, unas 20 jóvenes protestaron contra el fallo que condenó a cadena perpetua a Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo. Fue este martes pasada las 19, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en esta Capital.

"La Una menos... que no fue. Gracias a Nahir por recordarnos que seguimos siendo ignoradas y ultrajadas. No vamos a bajar los brazos porque sabemos, y entendemos, lo que sufriste. Hoy después de una aberrante, retrógrada e inhumana condena, Nahir necesita nuestra ayuda. Hoy día, después de ser abusada, maltratada, desprestigiada, usada como chivo expiatorio, necesita nuestra ayuda. Nahir sólo tiene 19 años. Es muy vulnerable. Producto de constantes actos de violencia física y psicológica, degradantes, que ejercía contra ella Fernando Pastorizzo. Nahir está pagando una terrible condena por callar, por tener miedo y no hablar con nadie sobre lo que le pasaba", dijo una de las manifestantes al resto de las jóvenes y los móviles de prensa que siguieron la convocatoria.

"...Desde esta perspectiva machista, al tener presa a Nahir, nos quieren mostrar que nos conviene estar y seguir calladas. De esta manera buscan que nuestro miedo a hablar se acreciente, para seguir dominándonos", siguió la joven.

La manifestación en favor de la joven de 19 años había sido convocada por una agrupación feminista, mediante un texto que contenía críticas a la “violencia heteropatriarcal” y al “heterocapitalismo”, y que reclamaba su “inmediata absolución y liberación”.

El grupo, autodenominado “Todo presx es políticx”, había llamado a quienes apoyaran a la chica a juntarse este martes a las 18:30.

A través de su blog, la organización había detallado que la protesta incluiría actividades como hacer stencils o pegatinas y una ronda de lectura con la consigna "Te creemos porque sabemos - Cartas a Nahir".

