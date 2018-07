Artistas callejeros se manifestaron en contra de la criminalización

Este martes 10 de julio se llevó a cabo, en la plaza Vélez Sarsfield, una concentración artística bajo el lema "El arte no es delito" con intervenciones variadas en un escenario abierto.

Alberto Orellano, integrante de murga La Estación y uno de los presentes, recordó que el domingo muchos artistas callejeros estuvieron en Buenos Aires, como integrantes del Movimiento Nacional de Murgas, y vieron necesario sumarse a la iniciativa.



"La cantidad de gente que andaba por la calle, en las esquinas hay participación, la cantidad de artistas callejeros que bajan de los trenes, de los colectivos, y hoy están tratando de prohibirlo. Esto es un comienzo. Ya fueron por los vendedores ambulantes, artistas callejeros, centros culturales, cortaron los aportes", comentó.

Situación local

Y respecto a lo que ocurre en San Francisco, expresó: "Acá nosotros hemos llegado a un acuerdo porque hubo problemas con la gente que trabajaba en los semáforos. Supuestamente era por una cuestión de seguridad de la gente que trabaja en los semáforos, en la calle. Y la gente que trabaja en la calle sabe manejarse, no son improvisados. Es agradable para la visión y queremos que la gente entienda que el arte es otra de las posibilidades que tiene humano para expresarse y también para sobrevivir. Ante la falta de trabajo era una salida y ahora la están prohibiendo".



Por su parte Maximiliano Boetto, artista callejero, se refirió a la situación en la provincia: "Hace no mucho tiempo Córdoba tenía un Código de Convivencia que permitía llevar a la gente que no tenía documento o que tenía actitud sospechosa, detenerla y averiguar sus antecedentes. Cuando cambió eso mejoró un poco porque ya no te llevaban por cualquier cosa. Empezaron a pasar más artistas callejeros por Córdoba".





Y sobre lo que sucede en nuestra ciudad dijo: "En San Francisco no estamos teniendo problemas, es algo que viene de una lucha de malabaristas anteriores a los que en su momento se lo prohibieron, los quisieron juntar en un galpón, también nos quisieron hacer unos carnets. No tenemos nada en contra de eso, no tendríamos problemas en irnos a registrar pero imaginense que llegue alguien un viernes a la tarde, la Municipalidad no va a abrir porque lleguen malabaristas el fin de semana y qué hace ese chico todo ese fin de semana, se tendría que quedar sentado esperando. No estamos disconformes, queremos trabajar y hacerlo tranquilos".

Un sustento económico

Por último, los artistas callejeros presentes coincidieron en que el arte en la calle para la gran mayoría es un gran sustento económico que les permite afrontar sus gastos y los de su familia.





Asimismo hicieron hincapié en la capacitación que llevan adelante muchos de ellos para poder formarse en lo que hacen y actualizarse, y en el costo que les supone el material con el que trabajan por lo cual se manifestaron en contra de la posibilidad de que dichos elementos les sean secuestrados.