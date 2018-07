Educación en alerta: becarios de UTN no cobraron y no llega la partida del CUSF

Trabajar y no cobrar es una experiencia de lo más desagradable. Lo saben los becarios de la Universidad Tecnológica Nacional, facultad Regional San Francisco (UTN), que reclaman porque hace tres meses vienen padeciendo todo tipo de trastornos por no recibir sus haberes. Pero también otra situación que pone en alerta a la educación superior local es la falta de envíos de una partida de 25 millones de pesos para el funcionamiento del Centro Universitario San Francisco (CUSF).

El intendente de la ciudad Ignacio García Aresca expresó su preocupación por ambas problemáticas y no descartó volver a Buenos Aires para exigir respuestas al Ministerio de Educación. Semanas atrás ya se habían enviado misivas reclamando la situación al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el envío de la partida aprobada en el presupuesto nacional para el CUSF.

“Es frustrante”

Mayco Cenizo es uno de los 120 becarios de la Facultad Regional de la UTN que no cobra su beca de servicio desde hace tres meses. El joven manifestó su frustración ante la falta de pago.

El estudiante, que se desempeña en el área de prensa y dando clases de refuerzo particulares en materias básicas, no cobra desde abril la beca de servicio. "Obviamente uno sigue realizando su trabajo por compromiso propio, pero la falta de ese sustento se siente y es un poco frustrante", expresó. "Por suerte tengo a mis viejos que me vienen bancando estos meses-añadió-, pero hacía años que no les tenía que pedir dinero".

Otro de los becarios que vive una situación similar es Ignacio Aguirre, estudiante de cuarto año de Ingeniería Química que tampoco percibe su remuneración desde hace 90 días.







“Es el tercer año que soy becario, anteriormente recibía la beca normalmente, sólo que el año anterior, el último módulo de diciembre lo entregaron en marzo o abril de este año. Pero en este 2018 hace ya tres meses que venimos trabajando y todavía no hemos cobrado”, relató.

Ignacio vive con su familia y comentó que no tiene grandes gastos, pero ese dinero lo ayuda a pagar apuntes y otros costos en general.

El joven, que cumple con un módulo y medio de nueve horas semanales de trabajo, comentó: “El trabajo se tiene que hacer igual, por más que yo no cobre no puedo decir que no. Hay una ‘mala vibra’ entre todos los que estamos en becas de servicio porque estamos trabajando ‘gratis’ por así decirlo”.

Más de cien

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (CSU) manifestó su inquietud por el retraso en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento, entre otros temas como la suspensión de obras y la falta de “paritarias realistas”.

Uno de los puntos en los que se ve afectada esta regional tiene que ver con el pago de becas, que en la actualidad se les adeuda a 120 estudiantes, según informó Paulo Gianoglio, secretario de Asuntos Estudiantiles de UTN San Francisco.

"La beca viene de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) desde el Rectorado. Ese sistema de becas propio está dentro del presupuesto que tiene la universidad, en el presupuesto para gastos de funcionamiento u otros gastos. Ese es el que se le está debiendo a UTN desde hace seis meses. Por eso se imposibilita pagar, por ejemplo, las becas SAE", comentó Gianoglio.

Áreas afectadas

Las becas SAE se dividen en tres partes: becas de servicio, de investigación y de ayuda social. Las primeras de ellas son las que se otorgan a estudiantes a cambio de una contraprestación dentro de la institución. La segunda está destinada a estudiantes que para recibirla deben participar de algún grupo de investigación a cargo de un docente. La tercera, en tanto, se define específicamente por las condiciones socioeconómicas del alumno.







Gianoglio afirmó que hay 120 becarios que no cobran desde hace meses. "Todos los años suele haber una demora, que hasta la considerábamos normal. Pero este año el Estado ya lleva una demora de seis meses en el pago. No hay fondos para poder acarrear lo que implican las becas. Nosotros hacemos la gestión en la regional San Francisco y si no recibimos el dinero no podemos afrontarlo con otro tipo de recursos", se lamentó.

Llaryora: “Volveremos a reclamar”

Martín Llaryora, diputado nacional, dialogó con El Periódico y manifestó su inquietud por la demora en la transferencia de los fondos.

“Estamos muy preocupados, hemos presentado un proyecto de informe porque nos parece esencial cumplir con los presupuestos comprometidos para los estudios universitarios sobre todo con carreras vinculadas a la producción. No entendemos cómo un gobierno dice constantemente que hay que incentivar la producción, la generación de profesionales vinculados a los sectores industriales y después no envía los presupuestos a las universidades tecnológicas y en nuestro caso al Centro Universitario San Francisco”, apuntó.

Y comentó que se hicieron pedido de informes a la vez que adelantó que en la próxima presentación del Jefe de Gabinete volverán a reclamar las partidas presupuestarias.

Reuniones

“Hemos estado hablando con los legisladores del interbloque Argentina Federal y con el rector de la UTN y nos hemos comprometido a hacer todas las gestiones para que regularicen todos los pagos”, dijo.

Y al mismo tiempo que confirmó que la partida presupuestaria “está”, recordó que: “De la misma manera que logramos en diciembre después de muchas gestiones con el intendente y legisladores reabrir las carreras del CUSF, yo le planteé al Jefe de Gabinete que envíe los 25 millones que están en el presupuesto para que los alumnos, las familias que tienen pensado inscribirse no tengan más los problemas de antaño”.