"Time to be crazy". Paulo Dybala compartió este jueves su nuevo look, después de la llegada de Rusia tras la Copa del Mundo y en medio de su descanso en Argentina, donde visitó primero Buenos Aires y luego viajó a su Laguna Larga natal, en la provincia de Córdoba.

Más tarde, aclaró que el color gris en su pelo se trató de una promesa compartida con el actor Yeyito De Gregorio, quien se tiñó del mismo color.