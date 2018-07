Concejo: cruces por un pedido de relevamiento de necesidades básicas

Los concejales de Mejor San Francisco expusieron con preocupación el crecimiento de la de niños, jóvenes y adultos que asisten semanalmente a merenderos y comedores comunitarios de la ciudad. Según un relevamiento de este bloque serían unas 1.600 personas las asisten a estos espacios, número que aumentó considerablemente en poco tiempo.

Por este motivo, presentó un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo (DEM), que a través del área administrativa competente, realice un relevamiento urgente de necesidades básicas insatisfechas (alimentación, vivienda, trabajo, salud, recreación) en todos los barrios donde funcionan comedores comunitarios y/o merenderos.

Dicho proyecto fue debatido este jueves en el recinto pero fue rechazado por el oficialismo, aunque no faltaron los picantes cruces entre Unión Por Córdoba y la oposición.

Falta de datos

La miembro informante del proyecto fue Claudia Lenis que expresó su preocupación diciendo: "El año pasado habíamos realizado un relevamiento nuestro en el que habíamos detectado alrededor de 1050 personas que asistían a merenderos y comedores. Hoy tenemos el dato de que hubo un importante crecimiento y son de 1500 a 1600 personas las que llegan a esos espacios. Estamos muy preocupados con lo que pasa y creemos que este relevamiento nos va a brindar datos estadísticos concretos para furas políticas públicas”.

Sin embargo desde el oficialismo la concejal Alejandra Piasco expresó su rechazo al proyecto de la siguiente manera: “La sensibilidad social de este gobierno está reflejada en las políticas públicas y sociales. Tenemos un gobierno local y provincial que se ocupa de los más necesitados y los más vulnerables”.

En este sentido coincidió Mauricio Vachetto: “Donde se desarrollan estos comedores comunitarios es donde vemos un despliegue de políticas sociales y de salud mayor que en el resto de la ciudad, claro ejemplo son donde están ubicadas nuestros centros de salud y nuestras guarderías municipales. Conocemos el territorio, sabemos dónde están las necesidades y las acciones del gobierno van dirigidos a ese sector”.

“No dan abasto”

Ante los dichos de Vaschetto, Lenis retrucó: “Con más razón hay que hacer un relevamiento junto con las instituciones, porque si en estos sectores donde está presente el Estado municipal con las guarderías están también estos merenderos y comedores es porque no se da abasto”.

Del mismo modo Bernarte aseguró que sin un diagnóstico no se puede llevar adelante una política pública. “Estamos planteando que hoy tenemos una nueva realidad, han proliferado estos espacios y que cada vez concurre más gente. 1600 personas pasan por estos sectores que no tienen que comer y no quieren acompañar el proyecto porque ‘ustedes dicen que hacen todo’. Y en realidad no tienen datos para llevar adelante políticas públicas mejores”, desafió Bernarte.

De todos modos el proyecto fue rechazado por el oficialismo.