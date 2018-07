Sportivo Belgrano: Martín Zbrun no renovó y se sumó a Cipolletti

El defensor central Martín Zbrun se sumó el martes por la noche a Cipolletti de Río Negro, equipo que disputará el Torneo Federal A. El rafaelino de 33 años finalizó su vínculo con la "verde" el pasado 30 de junio y no renovó.

De esta manera se suma a la lista de los que no siguen junto a Juan Manuel Aróstegui y Gaspar Triverio, que emigró a Chaco For Ever.

Cabe recordar que Sportivo Belgrano comenzará la pretemporada el próximo lunes por la mañana con algunos jugadores que aún tienen contrato como Francia, Muller y Dalla Costa, junto a los juveniles del club.

¿Quiénes quedaron sin contrato? Julián Fernández, Marcos Pérez, Federico Cosentino, Fernando Ponce, Rodrigo Bareiro, Rodrigo Cháves, Nahuel Rodríguez, Ezequiel Gaviglio, Miguel Nievas Escobar, Sebastián Portigliatti y Nicolás Capellino.